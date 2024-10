Département : une feuille de route partagée pour l'aménagement de Salazie

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu ce mercredi 30 octobre 2024 la Maire de Salazie et Conseillère départementale, Sidoleine Papaya, et le Sénateur Stéphane Fouassin, dans le cadre d’une réunion de travail concernant la commune de l’Est.

Il a tout d’abord été question d’aménagement avec un point d’étape sur les travaux réalisés par le service DEFI du Département visant à installer des équipements en bois de goyavier sur la commune dans le cadre d’une convention liant le Département à Salazie.



Il a aussi été évoqué les enjeux de sécurisation de la RD 48 route de Salazie. Il a notamment été rappelé les importants travaux menés ces derniers mois pour sécuriser la portion située entre le PR 6 et le PR8, ainsi que l’initiative du Président de créer une brigade des routes dédiées à Salazie.



Cyrille Melchior a par ailleurs confirmé le lancement de travaux d’aménagement de la placette d’Hell-Bourg qui devraient démarrer début 2025. Il a aussi été sujet d’une réflexion autour de la création d’un conservatoire des légumes lontan visant à mettre à valeur ces légumes qui constituent l’histoire et l’identité de La Réunion. Le Président du Département a également annoncé la réouverture du sentier de Bélouve, particulièrement apprécié des randonneurs, d’ici la fin de l’année.



Enfin, au sujet de l’agriculture, il a été question d’un projet d’irrigation d’une dizaine d’hectares de terrain agricoles salaziens, dont les études vont démarrer prochainement.



« Le Département est très attaché à l’aménagement et au développement rural. C’est tout le sens de notre engagement en faveur de Salazie et des Salaziens. Cette réunion de travail importante a permis d’avancer sur différents dossiers et de mettre en commun nos visions respectives », a tenu à souligner Cyrille Melchior.