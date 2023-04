Des diplômés fédéraux pour le hockey sur gazon

Une nouvelle étape a été franchie par la Ligue de hockey sur gazon de la Réunion. La formation est l'axe prioritaire à notre projet de développement pour le président de la Ligue réunionnaise de hockey sur gazon. La mise en place de cette action est le résultat d’une parfaite collaboration avec la Fédération. (Photos : Ligue réunionnaise de hockey sur gazon).

Quinze stagiaires issus des différents clubs de l’Ile ont pu ainsi être former au DF 1 dans un cursus de formation au diplôme fédéral qui en compte trois, le DF1 le DF2 et le DF3.



Ce premier niveau de formation permettra déjà aux différents clubs de renouer avec le développement du Hockey chez les jeunes et aux futures générations d’avoir des éducateurs qualifiés.



Les diplômes seront remis directement par la Présidente de la Fédération qui se déplacera à la Réunion du 22 au 28 mai 2023.

La prochaine étape pour ces stagiaires sera le DF2 prévu en janvier 2024.