Double diplomation IUT/IRTS : un partenariat signé avec la Région

La Présidente de la Région, Huguette Bello, la Présidente de l’ARFIS OI – institut Régional du Travail Social de La Réunion, Jacqueline Pajianandy, le 1er Vice-Président de l’Uni- versité de La Réunion, Dominique Morau, le directeur de l’IUT de La Réunion, Richard Lorion, ont signé ce 15 février 2024 à l’Hôtel de Région une convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme d’excellence pour les Réunionnais.es : un projet me- nant à la réussite de programmes conjoints pour la délivrance d’un double diplôme, respectivement par l’IRTS et l’Université de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région.

Ce projet est mené dans le cadre d’une expérimentation sur le cycle 2023-2026.

Une promotion de 40 étudiants sera concernée pour l’année 2023-2024, l’année suivante, deux promotions seront concernées et enfin, trois promotions pour la troisième année.

Ce sont au total 120 étudiants qui bénéficieront de cette formation d’excellence.

L’IUT de La Réunion propose deux parcours de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Carrières Sociales : assistance sociale et éducation spécialisée, construits par bloc de compétences, ils sont habilités par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’aspect réglementé de l’exercice professionnel dans ces métiers, couplé au contexte local, ne permet pas aux étudiants diplômés d’un bachelor universitaire de Technologie (BUT) de s’insérer dans la vie active en tant que travailleur social, ce qui induit obligatoirement une poursuite d’étude avant une insertion professionnelle.

C’est pour cette raison que l’IUT de La Réunion et l’ARFIS OI-IRTS ont décidé de travailler conjointement afin de proposer un programme d’excellence pour accompagner les étudiants du Département carrières sociales de l’IUT de La Réunion ainsi que les apprenants de l’ARFIS OI-IRTS, menant à la délivrance d’un double diplôme.

Cette double diplomation va permettre aux étudiants de se préparer à des métiers qui se développent en lien avec l’évolution de la so- ciété et des problèmes qu’elle rencontre.

Ces métiers sont actuellement fortement sollicités dans une conjoncture économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement,etc.

La co diplomation d’excellence se déroulera selon le programme d’étude suivant :

- Programme Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Assistance sociale permettant d’accéder au diplôme d’État Assistant de ser- vice social,

- Programme Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Éducation spécialisée permettant d’accéder au diplôme d’État Éducateur spécialisé.

Et réciproquement :

- Programme Grade Licence Assistant de service social permettant d’accéder au Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Assistance sociale,

- Programme Grade licence Educateur spécialisé permettant d’accéder au Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Éducation spécialisée.

L’objectif est de fixer conjointement les modalités de la double diplomation convenues entre les établissements partenaires, soient :

- les modalités d’inscriptions dans le programme conjoint,

- l’organisation et les modalités de certifications des diplômes d’État Assistant de service social et d’Éducateur spécialisé, ainsi que les évaluations des parcours BUT Assistance Sociale et Éducation Spécialisé,

- La validation et la délivrance des diplômes par les autorités de certification respectives.

- Le soutien de la collectivité régionale -

L’accompagnement financier prévu par la collectivité porte sur les 3 années universitaires de 2023 à 2026. Une subvention globale de 51 870 euros a été votée pour la première année en faveur de l’IUT et de 58 444 euros à l’IRTS.

- La formation des Réunionnais, priorité de la Région -

La réussite des jeunes est au cœur des priorités régionales, afin de permettre aux Réunionnais.es de se former dans les meil- leures conditions, d’élever les qualifications et de répondre ainsi au mieux aux besoins en compétences des entreprises réunion- naises, nationales ou internationales.

En matière d’enseignement supérieur et de recherche, le Schéma régional de l’Ensei- gnement et des Formations supérieurs, et de la Recherche de La Réunion (SEFORRE) approuvé par la collectivité le 16 juin 2017, a défini trois axes prioritaires :

- favoriser la réussite des étudiants

- mobiliser l’appareil régional d’enseignement supérieur et de recherche pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux du territoire

- accroître l’ouverture internationale de l’appareil régional d’enseignement supérieur et de recherche.

Dans ce cadre, la collectivité régionale s’attache à mettre en œuvre une politique ambitieuse en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche en apportant son soutien afin de contribuer aussi bien à l’élévation du niveau de qualification de la jeunesse réunionnaise qu’au rayonnement de l’Université de La Réunion dans la zone océan Indien voire au niveau na- tional.

- Formation professionnelle -

La Région a fait de la formation profes- sionnelle un levier essentiel pour le dé- veloppement du territoire. La collectivi- té met l’accent sur la consolidation de sa position stratégique de l’écosystème de la formation en s’appuyant notamment sur le PACTE et en suivant 7 axes :

- consolider sa position de cheffe de file

- rénover l’achat de formation$

- élever le niveau de compétences des Réunionnais.es

- consolider les filières sanitaires

- développer les dispositifs d’aide à la formation en vue de lutter contre les freins périphériques et simplifier l’obtention des bourses

- réinvestir le champ de l’apprentissage

- développer le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)