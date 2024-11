Le congrès-expo Ambition Planète réouvre ses portes à la Nordev 

L’événement Congrès-Expo Ambition Planète 2024 marque son retour pour une troisième édition dans l’océan Indien, le jeudi 7 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 à la Nordev. Ce congrès, devenu une plateforme essentielle pour les échanges et la mobilisation en faveur de l’environnement, réunira des délégations institutionnelles des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles, illustrant ainsi un engagement régional fort pour un avenir durable et solidaire. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Dans le contexte actuel de changement climatique, Ambition Planète 2024 s’engage à fédérer les efforts entrepris localement et dans la zone océan Indien pour protéger les écosystèmes et restaurer la biodiversité de l’océan Indien. Cet événement permettra aux dirigeants, experts et citoyens de se rencontrer et de collaborer autour d’une vision commune : celle de transformer les pratiques et d’inscrire la durabilité dans le quotidien des populations locales.

La présence de représentants institutionnels des pays et territoires de la région est un témoignage de la priorité accordée à la transition écologique. Les délégations des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles apporteront leurs perspectives uniques et partageront des initiatives spécifiques à leurs territoires. Ce qui permettra un dialogue riche et diversifié sur les défis communs et les solutions envisageables. Trois cent participants sont attendus sur les deux journées de l’événement.

Les objectifs d’Ambition Planète 2024 s’articulent autour de trois axes principaux :

- Encourager l’échange et l’action : offrir une plateforme pour le partage des savoirs, des expériences et des solutions concrètes en matière de durabilité.

- Renforcer la mobilisation régionale : créer des synergies entre les acteurs de l’océan Indien pour accélérer la transition écologique.

- Promouvoir une prise de conscience globale : sensibiliser le public, les jeunes et les professionnels aux enjeux environnementaux et sociaux.

Jacques Lowinsky, président de la Nordev, confie : "Ambition Planète a pour objectif de sensibiliser la population aux défis environnementaux majeurs, d’encourager un mode de vie plus respectueux de la nature et de présenter les produits et services actuels ou futurs qui contribuent à une consommation durable et à un comportement plus responsable".

- Le Village Expo : Cœur Battant de l’Événement -

Le Village Expo, structuré autour des objectifs de développement durable (ODD), sera le centre névralgique d’ambition planète. Il mettra en avant des initiatives concrètes et des innovations locales pour répondre aux défis écologiques de la région. Les visiteurs découvriront des stands thématiques où seront présentés des projets sur :

- La lutte contre le changement climatique

- La préservation de la biodiversité marine et terrestre

- L’accès à une éducation de qualité et à l’égalité des genres

Le Village Expo permettra également au public de rencontrer des acteurs régionaux et internationaux qui œuvrent pour un développement durable, facilitant ainsi la mise en réseau et les collaborations futures.

Ambition Planète 2024 propose un programme diversifié qui s’étend sur deux journées d’ateliers, de tables rondes et de moments interactifs. Les thèmes abordés reflètent les priorités environnementales actuelles et offrent une perspective sur les futures initiatives régionales.

Programme des ateliers et tables rondes :

- Ville durable : comment concevoir des villes et des communautés durables dans l’océan Indien ?

- Gestion de l’eau : surmonter les défis de l’accès à l’eau propre dans un contexte de changement climatique.

- Climat et biodiversité marine : protéger les ressources marines et la biodiversité

- Économie sociale et solidaire : vers une croissance économique respectueuse de l’environnement et de l’humain.

- Rond Kozé et Le Coin des invités : lieux de débats et de collaboration -

Rond Kozé et Le Coin des Invités sont deux espaces créés pour offrir un cadre d’expression libre aux participants. Le premier sera un lieu de présentation et de discussion sur les projets en cours ou à venir. Le Coin des Invités, quant à lui, accueillera des représentants de chaque délégation pour des débats enrichissants, offrant une perspective régionale sur les efforts de transition écologique. Ces espaces sont pensés pour encourager des échanges ouverts et permettre aux acteurs présents d’établir des partenariats innovants.

- Les jeunes : constructeurs de 2100 -

Le Rectorat mobilise près de 400 éco-délégués qui seront présents au cœur d’ambition planète. Deux séquences leur sont notamment dédiées pour aborder les enjeux climatiques de façon ludique.

- Un Temps Fort : "The Climate Show" -

L’une des attractions majeures de l’événement sera "The Climate Show", une expérience immersive interactive conçue pour sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques de façon ludique et engageante. Présenté par l’intelligence artificielle "GaIA", le spectacle entraîne les spectateurs dans une aventure où ils sont invités à interagir, voter, et proposer des solutions face aux défis climatiques. Ce spectacle, qui a déjà connu un franc succès à Bruxelles, aux Seychelles et à Madagascar, promet d’offrir à La Réunion un moment unique, à la fois informatif et mobilisateur.

- Un Serious Game -

Le Serious Game a pour objectif d’aller plus loin dans la concertation autour d’un sujet sensible : le recul du trait de côte. Cela nécessite de concilier adaptation au changement climatique et amélioration du cadre de vie, pour aller vers une approche positive fondée sur le projet du territoire.

Un jeu adaptable aux différentes réalités territoriales simulerait le temps de l’adaptation au changement climatique, avec un décompte jusqu’à 2100.

- Poursuite du développement du "Réseau climat régional" -

Peut-on agir face à l’urgence climatique sans constituer un véritable "réseau régional actif" ?

Le Congrès 2023 avait initié le nouveau « réseau climat régional » pour référencer 100 % des collectivités actives à l’échelle de tout l’océan Indien (Réunion, Mayotte, Madagascar, Maurice, Rodrigues, Seychelles, Comores), rendre visibles leurs actions concrètes (plan climat, objectifs-indicateurs, atténuation-adaptation), créer un lien fort et direct avec leurs habitants, partager les meilleures solutions bas-carbone régionales (mobilité, habitat, énergie), et s’unir vraiment autour d’un réseau actif à l’échelle de l’océan Indien.

Ce réseau apporte une vision régionale, fédératrice, et positive à l’attention de l’ensemble des habitants de La Réunion et de l’océan Indien. Ce réseau climat régional dépend du programme national/mondial "Une Planète pour tous" qui compte déjà, en juin 2024, 154 collectivités pour 17 millions d’habitants. Ce réseau est piloté par l’expert climatique Gaël Derive.

Ce réseau a pour vocation d'unir les forces, autour d'une carte fédératrice. Les principaux objectifs sont :

- Valoriser les actions concrètes de chaque collectivité (objectifs GES, plan climat, atténuation-adaptation)

- Créer un lien fort et direct avec les habitants

- Partager les meilleures solutions bas-carbone (mobilité, bâtiments) pour s’inspirer, créer un cercle vertueux, et pousser les collectivités à faire davantage

- S’unir autour d’un véritable réseau mondial (le défi est planétaire).