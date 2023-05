Filain et Delchini s’offrent les 10 km du Port

La course a fait le plein : pas moins de 480 coureurs ont pris le départ des 10 km du Port, courus traditionnellement le 8 mai 2023, jour de commémoration de la victoire de 1945. Ce lundi férié, dès 7h, ils se sont tous retrouvés au Complexe Sportif Georges Lambrakis pour cette 21ème édition. Chez les hommes, Gregory Filain s’est montré le plus rapide : 33 minutes 15 secondes pour boucler les 10 km qui sillonnaient les rues de la ville. Vincent Perrault et Julien Narcisse, respectivement 2ème et 3ème complètent le podium 2023. Chez les dames, victoire d’Anne Cécile Delchini en 38’55 devant Erika Gigan (2ème) et Sophie Florquin (3ème) lors de cette course organisée par l'OMS et la ville du Port. (Photos : ville du Port)