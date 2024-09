Francofolies : de la Clairière en passant par Saint-Gilles... le festival prend ses quartiers à Saint-Paul

Six soirées de concerts

C'est parti pour six jours de fêtes… Ce mardi 3 septembre, débute l'événement phare de ce mois de septembre sur la commune de Saint-Paul, les Francofolies. La septième édition a lieu du 3 au 8 septembre 2024. Un festival qui ambiancera la clairière de la Saline mais prendra ses quartiers également dans le cœur de Saint-Gilles et dans les salles de concerts de l'ouest.

Durant ces six jours où la musique sera en fête, il y en aura pour tous les goûts.

SCH, Yamé, Eddy De Preto, Zily, Olivia Ruiz, Caravan Palace… les têtes d'affiche sont nombreuses pour cette septième édition.

De grands noms nationaux et internationaux qui s'ajoutent aux artistes péi tels que Ousanousava, Nicolas Dambreville, Fabrice Legros ou encore Tine Poppy pour ne citer qu'eux.

Les grands rendez-vous:

• Mardi 3 septembre : Jeanne Added à Léspas

• Mercredi 4 septembre : Jeanne Added // Aleksand Saya au Téat Plein Air

• Jeudi 5 septembre : Clara Ysé au Téat Plein Air

• Vendredi 6 septembre : SCH // Julien Granel // Mentissa // Zily à la Clairière de la Saline-les-Bains

• Samedi 7 septembre : Eddy de Pretto // Bon entendeur // Adèle Castillon//Mo'Kalamity and The Wizards à la Clairière de la Saline-les-Bains

• Dimanche 8 septembre : Ousanousava // Olivia Ruiz // Caravan Palace // Yamê à la Clairière de la Saline-les-Bains

Mèt ankor, na pwin asé ! Vendredi 13 sera votre jour de chance avec Aurus Solo et Sayaa qui assureront l’after des Francofolies de La Réunion dans le quartier de Trou d’Eau.

Lire aussi - Francofolies de La Réunion : six jours de festivités pour la 7ème édition

- Les Francofolies prennent le large -

Cette année – et pour une grande première – les Francofolies sortent de la clairière (sans pour autant la quitter) de la Saline pour prendre le large direction le port de Plaisance de Saint-Gilles.

Les Francofolies de La Réunion, en collaboration avec la mairie de Saint Gilles et l’Office de Tourisme de l’Ouest, organisent une soirée gratuite le jeudi 5 septembre 2024 de 18 heures à minuit.

Au programme, cinq scènes, 14 artistes dont Fabrice Legros, Nicole Dambreville, William Mendelbaum, Maloya Jazz Xperience, D-Lisha, Fayazer, Alaza, Nans, Tine Poppy, Kombi Sound System, Emma Di Orio, Agnesca, Sedjem.

En détail :

Scène Jazz - Place Paul Julius Bénard de 17h30 à 20h30 avec William Mendelbaum et Maloya Jazz Xperianz

Scène Piano Voix - Place de la baleine / Port de Plaisance de 18h30 à 21h30 avec Fabrice Legros et Nicole Dambreville

Scène urbaine - Port de plaisance (restaurant le Maya et club de plongée O Sea Bleu) de 18h à 22h avec Nans, Fayazer, Alaza et D-Lisha

Bal Séga - au Forum de 19h à 22h avec Kombi Sound System et Tine Poppy

Scène DJ - rue du Général de Gaulle (vers Pink Ananas et Restaurant Le Chez Nous) de 21h à minuit avec Virtual Malicia (Emma Di Orio), Mel Woods et Sedjem

Un village artisanal de l'Ouest prendra également place Paul Julius Bénard (partie couverte) de 17h à 21h

Les festivités auront également lieu à Léspas (Saint-Paul) et au Téat Plein Air de Saint-Gilles.

Lire aussi - Les Francofolies dann sin zil débarquent au Port de Plaisance de Saint-Gilles

- Le Village des Francofolies de La Réunion revient -

Cette année encore, le Village des Francofolies s’étendra du Santa Cruz au Ron Batay Coq du vendredi 6 au dimanche 8 septembre.

Le Village, qui aura pour thématique l’inclusion, propose cette année une programmation riche et étendue, mettant en lumière la parité et l'accessibilité. Gravitant depuis sa genèse autour de trois piliers artistiques que sont le skate, le graff et la musique, le Village accueillera :

- parmi les graffeurs et les illustratrices : SNIF, BELLY, VAST, REO 1, BONHEUR, PANDAKROO, MECK, YANN LEGALL, ARIANE TEYSSEYRE, ONESHOZE, et SEO STYLE,

- en concerts : Nikki Never Dies, Wild Classical Music Ensemble, Keïla, Del’Eritaz, Sayaa et Aurus Solo.

- Bientôt un réseau "Franco" -

Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a annoncé avoir reçu des avis favorables de la part des élus des villes qui accueillent aussi une version des Francofolies.

"Nous voulons créer un réseau des villes des Francos. Il y en a sept, et nous avons déjà de très bons contacts avec la Rochelle. L’objectif de renforcer le lien avec les habitants et de mieux exporter nos talents locaux", poursuit l’élu.

L'année dernière, le record de fréquentation avait été atteint avec 20.000 festivaliers étalés sur six jours. Espérons que cette année encore, la fête soit au rendez-vous.

Tous les détails à retrouver ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com