François Bayrou expose le plan "Mayotte debout"

Après sa visite à Mayotte ravagée par le cyclone Chido, le Premier ministre François Bayrou était de passage à La Réunion le 31 décembre. À la Préfecture, en présence des ministres Élisabeth Borne (Éducation nationale), Valérie Létard (Logement), Yannick Neuder (Santé) et Thani Mohamed Soilihi (Francophonie), ainsi que de plusieurs élus de La Réunion, le chef du gouvernement a exposé le plan "Mayotte Debout" constitué d’une série de mesures destinées au redressement du plus jeune département de France, tout en soulignant l’importance de la place de La Réunion dans ce dispositif, en tant que base logistique pour l’acheminement de l’aide. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo : Département)

Face à l’inquiétude des élus, notamment des maires, évoquant les éventuelles retombées de l’après-Chido sur La Réunion, François Bayrou a rassuré qu’"il ne serait pas logique de transférer les difficultés à La Réunion" et a insisté sur la part importante que prendra l’Etat dans la reconstruction de Mayotte.

"C’est dans ces catastrophes là que l’Etat est présent, engagé et rapide dans son action" a affirmé le Premier ministre qui a poursuivi sa visite au Centre opérationnel zonal (COZ) et à la Plateforme d’intervention régionale de l’Océan indien de la Croix-Rouge (PIROI). François Bayrou a salué l’élan de solidarité à l’échelle locale et nationale, ainsi que les efforts déployés par les Réunionnais immédiatement après le passage de Chido.

Dans ce cadre, le Département de La Réunion s’est mobilisé pour répondre aux besoins prioritaires, en débloquant une aide d’urgence de 250.000 euros ; en prenant l’initiative de mettre en place une collecte de fonds auprès des Départements de France qui a permis jusqu’à présent de réunir 1,750 million d'euros ; en organisant un premier envoi de 3 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène grâce au partenariat stratégique avec le Groupe GBH…

Le président du Département Cyrille Melchior qui a pris part à la réunion et à la visite a notamment fait savoir : "Nous voulons contribuer à l’effort de construction sur de nouvelles bases. Le Département dispose des moyens de secours comme le SDIS qui fait ses preuves. Mais ces moyens doivent être renforcés par l’Etat pour que le SDIS puisse être en capacité d’assurer ses missions à La Réunion, et se projeter ensuite à Mayotte. Nous sommes favorables à la création de programmes spécifiques de résilience et d'autonomie pour les territoires exposés aux catastrophes naturelles, notamment dans les DOM".