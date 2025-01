Gardiyen la mémwar : Mélissa Poncharville, spécialiste de l'histoire du marronage

Dans le cadre des célébrations du 20 décembre, la Région a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Ces Gardiyen la mémwar ont reçu un trophée de la part de la présidente de Région Huguette Bello ainsi que des élus. Voici la quatrième gardienne la mémwar : Mélissa Poncharville. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Après un accident de la route qui l’a immobilisée pendant six mois, elle s’est plongée avec ferveur dans l’exploration de ses racines familiales à Hell-Bourg. Là-bas, elle a rencontré l’écho des souverains oubliés, ces reines et rois marrons dont les récits lui ont inspiré une mission de vie.

Avec une formation initiale en tourisme et une carrière de quinze ans dans le commerce, elle décide de tout changer pour se consacrer à l'histoire et à la transmission. Elle devient guide touristique et chercheuse autodidacte en histoire, plongeant dans les archives départementales pour reconstituer la mémoire effacée du marronnage.

C’est ainsi qu’elle fonde Ker Marron, une association qui redonne vie à l’histoire méconnue des marrons à travers des visites guidées immersives. Ces parcours ne sont pas de simples découvertes historiques : ils sont des actes de réparation, des hommages vibrants aux ancêtres, où chaque lieu visité devient un espace sacré.

Félicitations à Mélissa Poncharville, Gardienne de la Mémoire 2024, pour son dévouement à un monde plus juste, plus humain et plus enraciné dans nos traditions.