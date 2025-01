Gardiyen la mémwar : Suzette Ouasseiro, créatrice de tapis mandiant récompensée

Dans le cadre des célébrations de la fèt kaf, la Région Réunion a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Ces Gardiyen la mémwar ont reçu un trophée de la part de la présidente de Région, Huguette Bello ainsi que des élus. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La septième gardienne la mémwar est Suzette Ouasseiro. Tout commence dans les années 50, avec une jeune fille attentive, fascinée par les mains habiles de sa mère couturière. De cette époque, elle garde un précieux héritage : une passion pour la récupération et l’assemblage des tissus, un art qu’elle ne quittera jamais.

Il était donc tout naturel de se diriger vers le tapis mendiant, où chaque morceau découpé et assemblé raconte une histoire, unique et originale. D’abord réalisée avec des rectangles de tissus, la technique a évolué vers des compositions plus sophistiquées, comme les rosaces. Mais l’essence reste la même : ne rien gaspiller, donner une seconde vie à ce qui pourrait être jeté.

À travers ses tapis, cette septuagénaire à la retraite partage une vision du monde empreinte de solidarité et de résilience. "Coller les morceaux" symbolise la capacité de surmonter les épreuves de la vie.

Chaque pièce du tapis incarne une opportunité, malgré les défis et les chaos qui nous entourent. Ce savoir-faire est une ode à la patience et au courage, car il faut du temps et de l’audace pour assembler des éléments disparates et en faire une œuvre harmonieuse.

Dans une société souvent marquée par l’abondance et le gaspillage, le tapis mendiant nous rappelle l’importance de l’entraide et de la solidarité. C’est un art qui réunit, qui tisse des liens, comme une grande famille affrontant ensemble les tempêtes de la vie.

Félicitations à Suzette Ouasseiro, gardienne de la mémoire 2024, pour son dévouement à un monde plus juste, plus humain et plus enraciné dans nos traditions.

