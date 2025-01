Guétali : la Région Réunion dévoile le programme 2025

Ce mardi 14 janvier 2025, la Région Réunion a dévoilé le programmation du Guétali. Une sélection de spectacles vivants et d’arts visuels accessibles gratuitement, visant à rapprocher la culture des publics éloignés des grandes scènes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La Région a fait le choix de mener de manière volontariste une politique culturelle particulièrement dynamique et engagée (elle compte parmi les collectivités en France les plus dynamiques en matière d’accompagnement des acteurs du secteur culturel, des salles de diffusion de spectacles vivants et des offres muséales).

À travers le Guétali, la Région souhaite :

- Développer l’économie du spectacle vivant et des arts visuels, en particulier l’emploi culturel.

- Démocratiser l’accès à l’offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux personnes qui en sont éloignées (difficultés liées aux transports, de la particularité d’un territoire ou en l’absence de lieu de diffusion du spectacle vivant) et qui n’ont pas l’habitude de se rendre dans les salles de spectacles.

- Guetali, des spectacles gratuits pour tous -

Les spectacles bénéficiant du label Guétali, sont proposés à titre gratuit au public.

Les spectacles proposés devront pouvoir s’adapter à toutes sortes de lieux, y compris des lieux non équipés, et le dispositif scénique doit être simple : peu de décors, facile à mettre en œuvre, mobilisant 1 à 5 artistes au maximum.

Toutes les formes du spectacle vivant seront diffusées : la musique, la danse, le théâtre, les arts du cirque, les arts de la parole, les performances artistiques dans le domaine des arts visuels, les spectacles pluridisciplinaires....

Chaque spectacle sera idéalement accompagné d’un projet d’action et de médiation culturelle.

Les lieux de diffusion des spectacles :

- des lieux non habituels : EHPAD, hôpitaux, des endroits nouveaux notamment dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville, les autres quartiers, sur les places publiques...

- des lieux implantés sur trois communes au minimum.

Voir ci-dessous la programmation des spectacles du Label Guétali.

- Le label Guétali -

Le Guétali est aussi une programmation culturelle itinérante estampillée d’un label.

Le Guétali est un label de spectacle vivant qui reflète une création locale de qualité, une direction artistique, une identité.

Ce label a pour objectifs de :

- valoriser la création et la production artistiques locales,

- développer une diffusion de qualité et de proximité,

- développer une économie du spectacle.

Ces spectacles et expositions seront programmés dans les communes par des porteurs de projets (programmateurs, producteurs, compagnies, artistes), titulaires du récépissé de déclaration d’entrepreneur du spectacle vivant.