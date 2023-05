Guillaume Saint-Paul : une rencontre intergénérationnelle sur le thème du bien-être

Dans le cadre du déploiement d’actions destinées au bien vieillir, le local du Guillaume situé en dessous de la mairie annexe a accueilli, le mardi 9 mai 2023, de 13 à 16 heures, une rencontre intergénérationnelle dédiée au bien-être avec les jeunes de la Maison familiale et urale (MFR) de La Saline et les séniors du club Joie de vivre. Nous publions ci-dessous le communqiué d ela maire de Saint-Paul (Photp : mairie de Saint-Paul)

Pour les plus joueurs, ils se sont confrontés pendant des parties de domino. L’occasion pour les jeunes d’échanger sur les techniques et stratégies à adopter et pour également apprendre les diverses expressions orales utilisées. Un instant détente et relaxation a également été proposé avec massage de mains et pose de vernis pour les séniors.

Enfin, les plus créatifs ont de leur côté pu s’initier à la confection de décoration florales animée par les élèves de la MFR. Un après-midi convivial placé sous le signe du bien-être et des jeux, pendant laquelle chacun d’entre d’eux a pu trouver sa place à travers les différents ateliers proposés.

Cette opération correspond également à l’ambition de Saint-Paul, Ville Amie des Aînés. Elle traduit la volonté de prendre soin des plus de 18.000 séniors qui habitent dans les différents Bassins de vie. L’enjeu est aussi de leur accorder une place centrale au sein de notre société.

La commune veut ainsi mieux les intégrer, lutter contre leur isolement, préserver le lien social et favoriser leur vieillissement actif. L’objectif est de les rendre acteurs de leur quotidien et de leur santé.

Saint-Paul est fière de ses zarboutan et veut prendre soin de leur bien-être ! La Ville démontre son engagement envers les séniors saint-paulois avec cette rencontre marquée par le partage.

Plus d'information ici