Huguette Bello a rencontré les présidents des régions ultrapériphériques au parlement européen

La conférence des présidents des régions ultrapériphériques (RUP) s'est tenue ce mardi 21 janvier 2025 au Parlement européen à Strasbourg. Huguette Bello, présidente de la Région Réunion était présente. Elle a ainsi pu rencontrer ses homologues des autres RUP ainsi que les députés européens afin notamment "de définir des orientations prioritaires pour la défense d’une politique de cohésion forte". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Dans un contexte de fortes incertitudes sur l’avenir de la politique de cohésion de l’Union Européenne, il est essentiel pour les Régions Ultrapériphériques de

défendre la singularité de leurs statuts et de rappeler l’importance de la prise en compte de leurs réalités propres dans les politiques européennes.

C’est dans cet esprit que la Présidente Huguette Bello, en sa qualité de Présidente de la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques, a pris l’initiative de la tenue d’un important moment de sensibilisation et d’échanges avec les députés européens qui a eu lieu ce mardi 21 janvier à Strasbourg, au Parlement européen.

Cette rencontre a constitué un événement de tout premier ordre pour les RUP puisqu’elle a été marquée par la présence de Antonio Costa, Président du Conseil européen, Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, Younous Omarjee, Vice-Président du Parlement européen en charge des RUP, et Raffaele Fitto, Vice-Président exécutif de la Commission européenne chargé de la Cohésion et des Réformes.

"La participation à haut niveau de ces trois instances européennes traduit toute l’attention accordée aux RUP et confère à cet évènement un caractère exceptionnel", a souligné la Présidente Huguette Bello, "cette rencontre a mis en avant l'esprit de responsabilité qui nous anime au moment où l’Union européenne s’engage dans de nouvelles perspectives politiques et financières pour les années 2028-2034. Nuire à la cohésion, ce serait non seulement une erreur politique mais plus encore une faute morale".

Les présidents des RUP ont souligné les défis auxquels leur territoire sont confrontés. Les députés européens qui ont participé à ces échanges ont tous exprimé, toutes tendances politiques confondues, la place singulière des RUP, leur importance stratégique pour l’Europe et la nécessité de se mobiliser pour sauvegarder la politique régionale. Cette convergence est précieuse pour les RUP.

La rencontre des Présidents des Régions Ultrapériphériques avec les parlementaires européens a permis de définir ainsi des orientations prioritaires pour la défense d’une politique de cohésion forte : un budget fort maintenu à son niveau actuel, une gouvernance qui privilégie l’approche régionale dans le cas des RUP et des instruments plus réactifs et plus efficaces qui s’appuient sur l’article 349 du Traité de l’Union.

Cet événement organisé au Parlement Européen a également permis de préparer de façon optimale la XXIXe Conférence des Présidents des RUP qui se tiendra à La Réunion les 7 et 8 avril prochain.

"Nous sommes pleinement mobilisés pour faire triompher, à travers les régions ultrapériphériques, les valeurs fondamentales que portent l’Europe, pour le développement durable et solidaire de nos territoires", a rappelé la Présidente Huguette Bello, "les défis auxquels font face nos régions sont nombreux, mais nos atouts le sont tout autant. Ensemble, nous pouvons construire un avenir durable et prospère pour les RUP au sein de l'Union européenne".