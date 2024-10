Saint-Pierre : Ileva fête ses 10 ans de "rôle déterminant dans la transition écologique"

Ce mardi 22 octobre 2024, Ileva fête ses 10 ans de "rôle déterminant dans la transition écologique". L'occasion de rappeler les besoins de la population réunionnaise en matière de gestion de déchets et d'apporter des solutions au problème de l'enfouissement de déchets. Le tout autour d'ateliers à l'extérieur de l'IUT de Saint-Pierre (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Ileva fête ses 10 ans aujourd'hui et c'est l'occasion de démontrer le rôle déterminant d'Ileva dans la transition écologique à La Réunion et notamment dans la gestion du traitement des déchets", déclare Mohammad Omarjee troisième vice-président. "Cette journée c'est aussi l'occasion d'avoir un cycle de conférence ce matin sur la gestion des déchets à La Réunion et cette après-midi, des ateliers collaboratifs avec notamment le rôle d'Ileva ces 10 dernières années et notamment sur la gestion des déchets sur l'île de La Réunion", explique le troisième vice-président. Avec de nombreuses animations à l'extérieur de l'IUT tels que des stands sur la valorisation des déchets, d'autres fournissant des explications sur le CSR et la mise en lumière le travail des agents d'Ileva.

"Aujourd'hui l'objectif d'Ileva c'est la gestion et le traitement des déchets, on est dans le développement durable dans la transition écologique, avec comme projet phare : le projet Run'Eva unité de valorisation énergétique", rappelle Mohammad Omarjee. Il ajoute : "Ileva traite 60% des déchets de la population réunionnaise, c'est 7.2 millions de tonnes de déchets enfouis chaque année. L'unité de valorisation énergétique va nous permettre d'arrêter le tout enfouissement pour aller vers la transition écologique et le développement durable avec la valorisation des déchets qui va permettre de produire de l'électricité pour environ 8% de la population de La Réunion".

"Cette entreprise est né de la volonté des maires du sud porté par le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine mais aussi de la Casud et du Territoire de l'Ouest, trois communalités qui ont su passer les clivages politiques pour servir l'intérêt général de La Réunion notamment dû à notre insularité", affirme ce dernier. Regardez

Une future collaboration avec Sinoe n'est pas à exclure pour le futur : "on est sur le même bateau et sur le même caillou à La Réunion et Ileva sera ravie de collaborer avec Sinoe dans la gestion des déchets du Nord".

