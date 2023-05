Saint-Denis : information et sensibilisation à la fibromyalgie

A l’occasion de la journée mondiale de la Fibromyalgie, Saint-Denis, l’association "Action Conjuguée ACDC974" organise une journée d’information et de sensibilisation autour de cette maladie à la place Paul Vergès ce vendredi 12 mai de 8h à 16h. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Le but premier de cette opération est de sensibiliser le public à la Fibromyalgie, une maladie complexe et difficile à diagnostiquer, qui affecte de plus en plus de personnes en France et à l'île de la Réunion.



Comment mieux vivre avec des douleurs chroniques avec la pratique pour tous des arts martiaux ? C’est sous ce thème que cette journée d’information se déroulera afin de sensibiliser le public à cette maladie mais aussi d’expliquer aux différents visiteurs comment mieux vivre avec cette maladie grâce à la pratique des arts martiaux. Des professionnels en la matière seront présents pour expliquer les bienfaits de cette pratique pour les personnes souffrant de fibromyalgie.



Rendez-vous vendredi 12 mai de 8h à 12h à la place Paul Vergès.