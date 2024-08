Jazz dann Port : plus de 25.000 spectateurs pour une première édition

Du jeudi 1er au dimanche 4 août 2024, la ville du Port a vibré au rythme de la musique. Pour sa première édition, le festival Jazz dann Port a eu un franc succès : plus de 25.000 spectateurs ont participé à l'évènement dont 4.000 places ont été vendues. Avec un total de 20 concerts dont 12 gratuits, c'est plus de 150 artistes qui se sont produits tout au long du week-end. La commune fait état d'une réussite totale de l'évènement. nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Le Festival Jazz Dann Port, qui s’est déroulé du 1er au 4 août 2024 sur la commune du Port, a connu un succès retentissant, affirmant ainsi sa place parmi les rendez-vous incontournables de la scène musicale world jazz. Cet événement a attiré plus de 25 000 personnes venues apprécier la richesse et la diversité des musiques du monde.

- Affluence et sites -



L'affluence a été au rendez-vous, avec une répartition harmonieuse des spectateurs sur les cinq sites du festival, chacun offrant une ambiance unique et conviviale. Les scènes installées sur ces sites ont permis de garantir une programmation variée et accessible à tous.

- Programmation et artistes -



Le festival a mis à l'honneur 150 artistes et musiciens de renommée mondiale et locale, offrant un mélange éclectique de talents. Parmi les têtes d'affiche internationales, Richard Bona, Avishai Cohen et Yemi Alade ont livré des performances inoubliables. Les talents locaux n'ont pas été en reste avec des artistes comme Teddy Baptiste et Johan Saartave qui ont également marqué les esprits.En tout, 20 concerts ont été programmés, dont 12 étaient gratuits, permettant à un large public de profiter de la magie du jazz et des musiques du monde sans barrière financière.

- Action culturelle -



Une partie intégrante du festival a été dédiée à l'action culturelle, visant la sensibilisation et l'éveil artistique du public portois. Des ateliers, des rencontres avec les artistes et des conférences ont été organisés pour enrichir l'expérience des festivaliers. Ces activités ont permis d'approfondir la compréhension du jazz et de ses influences, tout en favorisant les échanges culturels entre les artistes et le public. Les initiatives pour l'éducation musicale des jeunes ont particulièrement été mises en avant, contribuant à l'éveil artistique des nouvelles générations.

- Impact économique et social -



Le festival a eu un impact économique significatif pour la commune du Port, générant des retombées positives pour les commerçants locaux et les acteurs du tourisme. De plus, l'événement a renforcé le lien social en rassemblant des personnes de tous horizons autour de la musique.

- Conclusion -



Le Festival Jazz Dann Port 2024 a été une réussite éclatante, témoignant de l'attrait grandissant pour la musique world jazz et de la capacité de l'événement à attirer et à captiver un large public. La diversité de la programmation, la qualité des performances et l'engagement en matière d'action culturelle ont contribué à faire de cette édition un moment mémorable pour tous les participants. Les organisateurs se tournent déjà vers l'avenir avec l'ambition de continuer à offrir une expérience musicale exceptionnelle lors des prochaines éditions.

- Le festival jazz dann port en chiffres -



2024 1ère édition25 000 spectateurs dont 4 000 places vendues20 concerts dont 12 gratuits150 artistes et musiciens mondiaux et locaux (Nathalie Natiembé World - La Réunion ; Batuk Lo Port Batucada - La Réunion / Brésil ; Fulu Miziki Kolektiv Afro Punk - République Du Congo ; Nola French Connection Brass Band – France ; Votia Maloya - La Réunion ; Gael Rakotondrabe Jazz - La Réunion ; Dhafer Youssef Jazz – Tunisie ; Shibuuya ! Hip Hop / Jazz - France / La Réunion ; Pix’l & Guests Reggae / Dancehall - La Réunion ; Alfredo Rodriguez Jazz – Cuba ; Johan Saartave Maloya Jazz - La Réunion ; Antonio Lizana Flamenco Jazz – Espagne ; Richard Bona Jazz – Cameroun ; Yemi Alade Afropop – Nigeria ; Kutu Ethio-Transe - France / Ethiopie ; Kabar Jako Electro Maloya - La Réunion ; Robin Mckelle Jazz - Etats-Unis ; Avishai Cohen Jazz – Israël ; Teddy Baptiste 4tet Jazz Fusion - La Réunion ; Ultimaloya Maloya Jazz - La Réunion 5 scènes1 village1 programme d'actions culturelles