Jérôme Araste, un tireur de guêpes passionné

Dans le cadre des célébrations de la Fet Kaf, la Région Réunion a souhaité décerner une récompense à sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité, ce mercredi 18 décembre 2024. Le deuxième Gardiyen la mémwar reconnu par le conseil régional en 2024 est Jérôme Araste, un tireur de guêpes qui pratique cette technique ancestrale qu'il a hérité de son arrière-grand-père. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Originaire de l’est de l’île, il partage son temps entre son métier de conducteur d’engin et cette pratique ancestrale qu’il a acquise grâce à son arrière-grand-père, aujourd’hui âgé de 103 ans.

Depuis l’âge de 11 ans, Jérôme arpente ravines, sous-bois et champs de cannes avec un œil affûté et des sens en éveil pour repérer les nids de guêpes. Ce savoir-faire exige patience, agilité et une connaissance intime de la nature réunionnaise. Avec une gaulette et un chiffon brûlé, il enfume les nids pour sécuriser la récolte.

Mais ce n’est pas qu’une passion : la chasse aux guêpes est aussi une manière de préserver une tradition vivante tout en apportant un complément de revenu. Jérôme veille à respecter la nature en détectant les nids cachés avant qu’ils ne deviennent un danger pour les cultures ou les habitants.