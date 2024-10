Journée mondiale des animaux : ensemble, agissons pour le bien-être animal

Ce vendredi 4 octobre 2024, a lieu la journée mondiale des animaux. À cette occasion, le Territoire de l’Ouest souhaite rappeler à tous les citoyens l’importance d’une démarche responsable envers leurs animaux de compagnie. "En effet, protéger nos animaux, c’est aussi assurer la sécurité de notre territoire, de ses habitants et de notre environnement", rappelle le TO dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo prédictions 2023 photo RB imazpress)

L’errance animale reste un enjeu majeur pour la qualité de vie et la sécurité sur notre Territoire. Les animaux errants sont exposés à de nombreux dangers, notamment les accidents, les maladies, et parfois même des actes de malveillance. Ils peuvent aussi provoquer des dégâts matériels ou représenter un risque pour la population.

C’est pourquoi nous avons tous un rôle à jouer pour éviter ces situations et garantir une cohabitation harmonieuse.

Trois gestes essentiels à retenir pour être un propriétaire responsable :

- Surveillez : Ne laissez pas vos animaux divaguer. Assurez-vous qu’ils restent sous votre contrôle ou dans un espace sécurisé, afin de les protéger des dangers de la rue.

- Identifiez : Faites pucer ou tatouer vos animaux. L’identification est obligatoire et constitue la meilleure manière de retrouver votre compagnon s’il venait à se perdre. C’est une mesure simple mais cruciale pour éviter qu’un animal ne devienne errant.

- Stérilisez : Limitez la prolifération des animaux en faisant stériliser vos chiens et chats. Cela permet de prévenir la naissance de portées non désirées et de réduire le nombre d’animaux errants sur notre territoire.

Protégeons nos animaux, protégeons notre territoire .