Kartié Mascareignes : les portois partagent leur vision sur la ville de demain

Quelle forme de lotissement ? Comment habiter ensemble ? Que souhaitez-vous voir au pied de votre logement et au-delà de votre clôture ? Autant de questions qui ont mobilisé les participants le vendredi 23 juin 2023, lors du 2ème et dernier atelier participatif en vue de la construction du futur Kartié Mascareignes. Regroupés à l’école Benjamin Hoarau, élus et habitants ont participé à la réflexion sur "Habiter Le Port de demain" en présence de l’architecte urbaniste et de la direction Aménagement de la Ville. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville du Port)

C’est à l’aide de maquettes et de vignettes qu’ils ont imaginé ces formes de lotissement, les maisons et jardins entre autres qui pourraient enrichir le futur Kartié Mascareignes.

Cet atelier a été organisé dans le cadre de la concertation publique en vue de l’aménagement du futur Kartié Mascareignes qui proposera des logements novateurs, des commerces et services. Un 1er atelier avait ciblé le thème « la balade, les parcours et usage des espaces publics ». Les propositions retenues à l’issue des deux ateliers seront compilées et restituées en septembre prochain. La concertation publique se poursuit jusqu’au 22 août 2023.

Vous pouvez donner votre avis et consulter le dossier du projet à la mairie, à la mairie annexe ou sur https://www.ville-port.re/event/kartie-mascareignes/