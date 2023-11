Saint-Pierre : rendez-vous pour un concert de rap ce vendredi au Kerveguen

Ce vendredi 3 novembre 2023, le Kerveguen de Saint-Pierre organise un concert de rap avec les artistes KT gorique et, en première partie, Ano. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration Le Kerveguen)

"Hybride", "inclassable", "indomptable". Les flows de KT touchent non seulement un public rap mais également un public reggae, rock, punk.. sa musique est un cri du cœur, une rage brute mise au service d’un rap aux influences diverses. Son parcours de vie entre l'Afrique et la Suisse a façonné sa vision du monde et son écriture au caractère incisif. Son background de championne du monde End of the Weak 2012 et son expérience de la scène rap underground font d'elle une technicienne de très haut niveau.

La chanteuse est de retour à La Réunion, après une tournée de plus de 90 dates en France et dans toute l'Europe en 2022 pour son précédent projet "AKWABA".

Après un passage remarqué dans l'émission Nouvelle École sur Netflix, KT Gorique et ses musiciens entendent bien faire preuve une nouvelle fois de leur talent indiscutable en mettant le feu sur scène !



- Première partie -

ANO

Ancienne sportive de haut niveau dans le Judo, l’artiste originaire du Tampon se lance dans la musique en 2020. Forte des valeurs acquises dans la pratique du sport, Ano investit cette rigueur dans la musique et dans la création de véritable show artistique. Accompagnée de sa choriste Kay, Ano a très vite été suivi d’un public de tout âge et de tout horizon également friands du spectacle des talentueux danseurs de la prestation.

Avec diverses scènes à son actif, La Clameur des Bambous à Saint-Benoît, Jolie-Fond en fête, La fête Choka à l’Entre-Deux, le Safran en fête Miel Vert et d'autres évènements sportifs ou associatifs, Ano redouble d’efforts en installant un univers dans la création de ses clips que nous vous invitons à voir et revoir sur les réseaux sociaux.

Les titres Kalibré, Bam Bam ou encore Bad Gyal continuent leur viralité grâce à des clips percutants et des mises en scènes travaillées.