L’Agence Française de Développement s'engage avec la Cinor en faveur des mobilités alternatives

L’Agence Française de Développement (AFD) et La CINOR ont signé le mercredi 8 novembre 2023 une convention financière de partenariat pour les mobilités alternatives en faveur du territoire. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Cinor)

L’appui de l’AFD de 600 000 € en subvention sur Fonds Outre-mer (FOM) vient cofinancer l’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le passage en phase opérationnelle du TCSP BAOBAB (Bus Aéroport Ouest Bus Aéroport Bocage).

À travers ce financement, l’AFD poursuit son engagement auprès de la CINOR pour les mobilités alternatives en faveur du territoire.

Cette AMO va étudier les différentes opportunités afin de compléter et moderniser l’actuel court tronçon central de TCSP (de moins de 4 kilomètres) en le prolongeant à l’Ouest et à l’Est aux portes de l’agglomération en cohérence avec, à l’échelle interurbaine, le réseau de transport régional Car Jaune et à l’échelle urbaine, une nouvelle politique de stationnement et d’aménagement de l’espace public dans le chef-lieu.

L’AMO du projet BAOBAB aura pour objectif d’accompagner la CINOR pour la mise en œuvre du projet qui vise les objectifs suivants :