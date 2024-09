Le Département : l'histoire de l'esclave Furcy s'expose aux États-Unis

Ce lundi 2 septembre 2024, suite au label d'exposition d'intérêt national dont bénéficie L'étrange histoire de Furie Madeleine 1789 - 1856, le Département de La Réunion annonce que l'histoire de l'esclave Furcy a fait du chemin : elle est désormais exposée à l'université d'Arkansas aux États-Unis. Une collaboration internationale entre le musée historique de Villèle et plusieurs institutions universitaires et culturelles américaines met en lumière l'histoire réunionnaise à l'internationale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : le Département)

Dès le lancement de son grand projet culturel visant à doter La Réunion d'un musée dédié à l'histoire de l'esclavage dans notre ile, le Département a affiché sa volonté d'ouvrir le nouvel établissement culturel sur le monde et de le mettre en dialogue avec les territoires qui ont été partie prenante du fait esclavagiste.

C'est à ce titre que l'exposition L'étrange histoire de Furcy Madeleine 1786 - 1856, qui a été inaugurée en 2019 par le musée historique de Villèle et a bénéficié du label d'exposition d'intérêt national - est actuellement présentée à l'Université d'Arkansas.

Grâce à "The Surprising Story of Furcy Madeleine 1786 - 1856", la vie et le long combat de Furcy, figure emblématique de l'histoire de la résistance à l'esclavage à La Réunion, sont donnés à connaître à un autre public, à un plus large aussi puisqu'une itir érance de l'exposition est programmée dans d'autres lieux de culture et de recherche aux Etats-Unis.

Ce temps de diffusion de l'histoire ouvre la vois au renforcement des liens académiques et culturels entre La Réunion et les Etats-Unis.

Le Département se félicite de ce partenariat qui inscrit l'écriture de notre histoire dans celle du monde, et témoigne de l'importance de la coopération internationale dans la compréhension et dans la valorisation de notre patrimoine historique. Il atteste une fois encore que la culture peut transcender les frontières et créer des ponts entre les peuples et les continents.