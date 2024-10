La 20e édition des Rendez-vous NatureS a conquis un large public

Du 12 au 27 octobre, le Département et ses 22 partenaires et gestionnaires d’Espaces naturels sensibles (ENS) ont invité les habitants à plonger au cœur de la nature, à la découverte de la faune et la flore péi. Au programme, 186 visites guidées gratuites et autres animations pédagogiques. L'événement a également été l'occasion de planter des espèces endémiques et indigènes sur le site des Orangers à Sainte-Anne. Le Département poursuit son plan visant à planter 1 million d'arbres d'ici 2028. En 5 ans, 300 000 plants ont été mis en terre. (Photo : Le Département)