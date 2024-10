La Casud annonce des déviations pour les Florilèges

La Casud annonce que des déviations sont prévues pour les Florilèges du jeudi 10 octobre 2024 au lundi 21 octobre 2024. Les lignes de bus impactées seront : floribus - STC - T05 - T06 - T07 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo: www.imazpress.com) (Photo réseau carsud , photo Sly/www.imazpress.com)

Lors de cet évènement, plusieurs déviations seront prévues:

- La T05 et T08 -

Du jeudi 10 octobre au dimanche 20 octobre 2024, la rue Albert Fréjaville sera interdite à la circulation, portion comprise entre le marché couvert du Tampon et la rue Hubert Delisle.

Les lignes T05 et T11 seront déviées, pour les personnes qui iront au terminus: Descendre par la rue Ignace Hoarau jusqu'à la ligne des quatre cents puis remonter par la rue Albert Fréjaville et reprendre l'itinéraire normal. Pour les personnes en direction de la Gare routière du Tampon : Descendre par la rue Albert Fréjaville jusqu'à la ligne des quatre cents puis remonter la rue Ignace Hoarau et reprendre l'itinéraire normal.

Les arrêts "mairie du Tampon" "rue Frédéric Badré" et "rond-Point le Juge" ne seront pas desservis.

- Le Floribus -

Pour le bon déroulement de la manifestation "Florilèges 2024" du jeudi 10 octobre 2024 au dimanche 20 octobre 2024, une déviation sera mise en place sur la ligne Floribus: La ligne Floribus sera déviée comme suit dans les deux sens RN3, rue Meziaire Guignard, Albert Fréjaville, ligne des 400, Ignace Hoarau, itinéraire normal.

Les arrêts " mairie Du Tampon", "marché Forain", "5 rue du Général Bigeard", "rue Mickael Gorbatchev", rue Leconte Delisle"," 25 rue Sarda Garriga", "5 rue Sarda Garriga" ne seront pas desservis.

- La T10 -

Du jeudi 10 octobre 2024 au Dimanche 20 octobre 2024, une déviation sera mise en place sur la ligne T10 : Au départ du Marché couvert du Tampon, descendre la rue Albert Fréjaville jusqu'à la ligne des 400, remonter la rue Ignace Hoarau, reprendre l'itinéraire normal par la rue Ravine Blanche jusqu'à la rue Jules Bertaut, passage par la rue du Général de Gaulle, RN3, reprendre l'itinéraire normal par la rue Méziaire Guignard.

Les arrêts "mairie Du Tampon", "309 rue Jules Bertautr, "école Marthe Robin", "centre-ville du Tampon », "église du Tampon", "centre des impôts", "25 rue Sarda Garriga" et "5 rue Sarda Garriga" ne seront pas desservis

- La T07, T09, T13 et T14 -

Du jeudi 10 octobre 2024 au dimanche 20 octobre 2024 la rue Albert Fréjaville sera interdite à la circulation: Portion comprise entre le marché couvert du Tampon et la rue Hubert Delisle.

Les lignes T07, T09, T13 et T14 seront déviées comme suit : En direction du marché couvert du Tampon, descendre par la rue Ignace Hoarau jusqu'à la ligne des quatre cents puis remonter par la rue Albert Fréjaville.

En direction des terminus, descendre par la rue Albert Fréjaville jusqu'à la ligne des quatre cents puis remonter la rue Ignace Hoarau. L'arrêt "mairie du Tampon" ne sera pas desservi et reporté au marché couvert du Tampon.

- La T07 et STC -

Du jeudi 10 octobre 2024 au lundi 21 octobre 2024, la circulation sera interdite dans les voies suivantes : Rue Hubert Delisle, partie comprise entre la RN3 et la rue Alverdy, rue de Paris portion comprise entre les rues Vincent Auriol et Martinel Lassays.

Les lignes T07 et STC seront déviées par la ligne des quatre cents puis la rue Albert Fréjaville.

Les arrêts "boulodrome", "rue des flamboyants", "ruelle Louis Blanc", "42 rue Jules Bertaut ", "mairie du Tampon", "rue Frédéric Badré" et "rond-Point Le Juge » ne seront pas desservis.

- La T06 -

Du jeudi 10 octobre 2024 au dimanche 20 octobre 2024 la rue Albert Fréjaville sera interdite à la circulation: Portion comprise entre la gare du Tampon et la rue Hubert Delisle.

La ligne T06 sera déviée comme suit : En direction des terminus, descendre par la rue Albert Fréjaville jusqu'à la ligne des quatre cents puis remonter par la rue Ignace Hoarau.

L'arrêt "mairie du Tampon" ne sera pas desservi et reporté au marché couvert du Tampon.