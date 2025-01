La Casud et l'ONF ont récupéré un important volume de déchets sur le chemin et le site du volcan

La Casud et l'ONF souhaitent faire passer un message aux nombreux touristes et visiteurs qui se rendent sur le chemin et le site du volcan en cette période de vacances de l'été austral. Les deux organisations ont collecté un important volume de déchets et demandent de laisser le site propre. (Photo : Casud).

La brigade de l'environnement et de jeunes en service civique de la Casud, accompagné d'un agent de l'ONF, ont procédé à un nettoyage du site et du chemin du volcan. Ils ont collecté "un volume important de déchets".

"Laissons le site aussi propre -en repartant avec nos déchets- que nous l'avions trouvé en y arrivant !", écrit la Casud dans un communiqué.