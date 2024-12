La Cinor impliquée dans les défis du logement 

Le mardi 10 décembre 2024, sous la présidence d’Éric Fontaine, la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de La Cinor a réuni élus, services de l’État et partenaires pour relever les défis du logement sur notre territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Éric Fontaine a souligné la pression croissante sur le parc de logements, les difficultés à répondre aux attentes de nos concitoyens, accentuées par la crise sociale et les difficultés du secteur de la construction. Il a rappelé l’ensemble des travaux et réflexions de fond menés par la Cinor et ses partenaires pour trouver des solutions adaptées aux différentes problématiques, que ce soit en matière de construction de logements, de réhabilitation de l’habitat, d’amélioration de la gestion des demandes ou de lutte contre la vacance de logements.

Éricka Bareigts a, quant à elle, insisté sur l’importance de promouvoir un parcours résidentiel adapté à chaque étape de la vie, avec une attention particulière sur les jeunes et les seniors, tout en prenant en compte les spécificités de notre territoire. Il nous faut en particulier être très attentifs aux questions de climat du fait du réchauffement climatique et de nuisance sonore, phénomène qui détériore la tranquillité de vie. Seules huit communes réunionnaises respectent la part de 25% de logements sociaux prévue par la loi SRU. Nous attendons une plus grande solidarité des différentes communes.

Frédéric Sautron, ayant pris ses fonctions récemment, a, pour sa part, posé un premier constat : celui de la place centrale de cette question de logement et d’habitat pour l’avenir de La Réunion.

- Des mesures concrètes pour répondre aux besoins -

La CINOR a annoncé de nouvelles aides financières destinées à inciter les projets dans le domaine du logement et de l’habitat :

3 000 € par ménage pour les projets d’amélioration d’habitat en complément des aides existantes

6 000 € par logement pour les jeunes actifs afin de favoriser leur accès à un logement indépendant.

3 000 € par logement pour les projets de résidence, favorisant le lien social et la solidarité entre les générations.

- Une réflexion stratégique adaptée aux besoins de tous -

Afin de mieux répondre aux besoins identifiés sur notre territoire, la CIL a été l’occasion d’une mise en commun des réflexions en cours. L’étude de l’INSEE et la DEAL sur les besoins en logements à horizon 2050 a été présentée. Cette projection statistique, basée sur un nouvel outil OTELO, permet de calculer les besoins en prenant en compte une multitude d’hypothèses relatives à l’évolution démographique, l’évolution des foyers ainsi que les conditions d’habitat. Cet outil pourra être utilisé dès 2025 pour affiner les prévisions et définir les scénarios des différents territoires.

C’est le cas pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) préparé par la Cinor, essentiel pour orienter l’aménagement du territoire et qui sera prochainement adopté. Il démontre la volonté vertueuse de trouver sur notre territoire une adéquation entre la construction de logements et de locaux d’entreprises avec la préservation de nos sols et d’une qualité de vie. A plus d’un titre, le SCOT de La CINOR sera exemplaire pour La Réunion.

- Une collaboration renforcée entre les acteurs présents -

Les partenaires présents ont réaffirmé unanimement la nécessité de renforcer la collaboration et les échanges entre eux afin de poursuivre les avancées sur de nombreux dossiers : le système de cotation des demandes de logement, la question du relogement des personnes en difficultés, notamment dans les cas de problème de santé mentale avéré, mais aussi, lors d’une prochaine réunion de la Conférence, la question de la lutte contre la vacance de logement, de la sous-occupation ou des actions à mener pour faciliter les échanges de logements sociaux, des outils d’observation des loyers privés ou de la production de logements sur notre territoire.