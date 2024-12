La Cinor propose une astuce pour donner une seconde vie à vos vêtements

Ce lundi 23 décembre 2024, la Cinor partage un conseil de fin d'année pour ne pas jeter vos vêtements et chaussures usagés à la poubelle. Donnez une deuxième vie à vos vêtements, linge de maison et chaussures, même abîmés, en les déposant en point de collecte. Vos affaires usagers déposées ici seront majoritairement reportées ou recyclées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Tous vos textiles ont droit à une deuxième vie. Même ceux qui sont usés ou troués.

Votre geste peut tout changer car il permet de :

- Réduire l'impact environnemental.

- Favoriser l'accessibilité aux produits d'occasion.

- Permettre la création de nouvelles matières premières grâce au recyclage.

- Participer ou générer une dynamique d'activité et d'emploi.

Le bon geste en trois étapes :

- Je trie mon placard et je mets ce dont je souhaite me séparer dans un sac fermé.

- Rendez-vous sur refashion.fr/citoyen pour trouver le point d'apport le plus proche de chez vous.

- Déposez vos textiles selon les consignes ci-dessous.

Adoptez les bons gestes de tri pour déposer vos textiles ou chaussures usagés en point de collecte.

Découvrez quelques consignes simples pour déposer vos textiles et chaussures usagés, même abîmés, en point d'apport :

- Fermez bien le sac.

- Évitez les sacs trop volumineux (préférez des sacs de 30L max).

- Attachez les chaussures par paire pour éviter qu’elles se séparent au moment du tri.

- Ne déposez pas d’articles humides ni souillés et privilégiez les vêtements et linge de maison propres et secs

- Ne laissez rien sur la voie publique.

- Dans le conteneur, vérifiez que le sac est bien tombé.

Quels types de produits peuvent être déposés dans les point de collecte ?

- Les grands et les petits vêtements

Grands : Pantalons, chemises, t-shirts, pulls, robes, manteaux, joggings, sweat-shirts etc...

Petits : Chaussettes, sous-vêtements, gants, écharpes, bonnets, foulards, caleçons, maillots de bain, collants, layettes, etc...

- Les chaussures

De sport, de ville, sandales, tongs, bottes, etc. Mais pas les chaussures techniques (rollers, chaussures de ski, etc...).

- Le linge de maison

Serviettes de table et de bain, nappes en tissu, gants de toilette, parures de lit, torchons, tabliers de cuisine, etc…