La Civis informe sur les "gestes simples" à adopter contre les moustiques

Dans le cadre de l'épidémie du chikungunya actuelle à La Réunion, la Civis décide d'informer la population sur les gestes simples à adopter face aux moustiques. Cette maladie se manifeste après quatre à sept jours. Les symptômes sont les suivants : une fièvre élevée (supérieure à 38,5°C) qui apparaît brutalement, accompagnée de maux de tête, de courbatures ou de douleurs articulaires, qui peuvent être intenses, touchant principalement les extrémités des membres. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Pour éviter la prolifération des moustiques, la Civis demande à tous d'adopter au moins cinq de ces gestes :

- Pensez à éliminer les eaux stagnantes, pour empêcher la reproduction des larves.

- Supprimez les déchets, encombrants pouvant faire office de récipient, dans et autour de vos habitations. Pour les déchets volumineux, ramenez-les dans les déchèteries.

- Limitez les lieux de repos des moustiques adultes (entretenez votre jardin, débroussaillez, taillez les herbes hautes et les haies, élaguez les arbres).

- Ramassez les fruits tombés et les débris végétaux.

- Respectez les jours de collecte pour les déchets verts et encombrants.

- Protégez-vous et vos proches, à l'aide de moustiquaires, de vêtements longs et de répulsifs