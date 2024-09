La Civis lance un appel à projets pour l'archipel des métiers d'art de Cilaos

Ce jeudi 29 août 2024, la Civis a lancé un appel à projet en collaboration avec la ville de Cilaos afin de mettre en valeur l'art de vivre créole à travers une galerie qui montre la gastronomie réunionnaise, l'artisanat d'art réunionnais ou encore le bien-être. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

La galerie est une vitrine touristique de qualité et doit véhiculer une image valorisante pour le territoire. Elle a pour but de participer au développement économique, culturel et touristique du territoire en mettant en valeur des produits touristiques, le patrimoine et la culture de La Réunion.

- Les pièces administratives :

- Photocopie de la pièce d’identité du candidat.

- Le projet de convention d’occupation signé par le candidat prouvant qu’il a bien pris connaissance des conditions d’occupation.

Dans le cas d’une activité existante :

- Inscription au registre du commerce ou Kbis ou document équivalent datant de moins de 3 mois.

- Une déclaration sur l’honneur que le candidat n’est pas en situation de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité.

- Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée ou justificatif par le candidat, en vue de justifier qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales à la date du 31 décembre 2022.

- Le chiffre d’affaire du dernier exercice disponible

Dans le cas d’une activité en création :

- La date prévisionnelle d’enregistrement au RCS

La limite de dépôts des candidatures sera le Mardi 1er octobre 2024 à 12h00 (heure locale).

Le dossier complet de l’appel à projet peut être obtenu gratuitement sur simple demande:

- par mail : soirubi.azagamel@civis.re ou par téléphone auprès de la Direction « Economie Tourisme » au 0262 49 96 00