La fête de la musique au CHU de La Réunion

Ce mercredi 21 juin 2023, les CHU de la Réunion étaient aussi en fête. À l’occasion de la fête de la musique, les associations ASETIS et Sourire de l'Enfant, la Mairie de Saint-Pierre et le groupe du CHU de La Réunion, CedKar Music, ont proposé des concerts sur les sites de Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Joseph. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo: CHU de La Réunion)

Comme chaque année, chanteurs et musiciens investissent les différents sites du CHU de La Réunion afin de proposer aux patients et au personnel hospitalier des moments de détente en musique.

Au CHU Felix Guyon, le service de pédiatrie a accueilli une invitée d’exception : Invitée par l’association Sourire de l’Enfant, la chanteuse Clara qui avait prévu un petit spectacle de quelques minutes a finalement enchainé ses morceaux les plus connus devant un parterre de marmailles enchantés. Après ce concert improvisé sur le patio du service, la chanteuse est allée à la rencontre des petits patients hospitalisés dans le bâtiment.

Pendant ce temps, toujours sur le site Nord, une joueuse de flûte traversière a rendu visite, en chambre, aux patients des services de pédiatrie adolescente, aux nourrissons et au service de chirurgie pédiatrique afin d’égayer le séjour à l’hôpital de nos petits patients et de leur famille.

La mobilisation était aussi totale au sein du service addictologie puisque dès 9h15, l’équipe soignante a proposé aux patients un moment d’éveil en musique avant de dérouler une programmation d’animations musicales sur tout la journée. Au programme : blind test, quizz et, bien sûr, beaucoup de musique.

Les différents sites du Sud de l’île n’étaient pas en reste : Dès 10h30, le hall du Pôle Femme Mère Enfant s’est transformé en salle de concert. L’association ASETIS, l’équipe du service de gynécologie et ses patients partenaires ont assuré un véritable show, tout en faisant passer des messages de prévention. Le public, venu en nombre s’est joint à la fête le temps de quelques pas de danse.

Le service animation de la mairie de Saint-Pierre s’est également mobilisé afin d’offrir aux patients de l’unité Lagon, dédiée aux patients souffrant de troubles mentaux aigus nécessitant une prise en charge continue, une journée entière de musique.

Enfin, le groupe CedKar Music, dont l’ensemble des membres sont des agents du CHU de La Réunion, se sont rendus au CMP de Saint-Joseph, à la Maison pour Tous, afin d’offrir et un concert et un beau moment de convivialité aux patients hospitalisés.

Le CHU de La Réunion remercie l’ensemble des associations, usagers et personnels qui se sont mobilisés tout au long de cette journée afin d’offrir ces moments de détente à nos patients.