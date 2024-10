La Fête du Café, c'est ce dimanche au Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien

Ce dimanche 6 octobre, le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI) organise sa traditionnelle Fête du Café au Domaine de Maison Rouge à Saint-Louis. Amateurs de café et passionnés d’histoire, profitez de cet évènement pour découvrir le café sous toutes ses formes. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Au programme :

-Visites guidées du Domaine de Maison Rouge (dernier domaine caféier dans l’outre-mer français, conservé dans son état d'origine depuis le XVIIIè siècle)

- Ateliers découverte : l’art du Latte / Le café depuis son origine / cuisine au café

- Visite–conférence avec Madame Vitry, productrice professionnelle du café Bourbon Pointu

- Dégustation du café Bourbon Pointu, récolté au Domaine de Maison-Rouge

- Concert du groupe SECTEUR 410 à 17h

Tarif : 3€ / Gratuit pour les -12 ans / Ateliers et visite-conférence à 12€

Ateliers & visites guidées sur réservation, uniquement par téléphone au 0262 91 24 30

Restauration rapide disponible sur place

En amont de la Fête du Café, l’équipe du MADOI vous accueille également le samedi 5 octobre pour une matinée en 2 étapes : découverte du café Bourbon Pointu au Domaine de Maison Rouge, suivie d’une visite de l’exploitation de café de Madame Vitry, à la Chaloupe Saint-Leu. Madame Vitry vous dévoilera les secrets et les subtilités de cette culture si particulière, tout en partageant avec vous son savoir-faire et ses anecdotes. La visite se clôturera par une dégustation de ce café d’exception, accompagnée de délicieux petits gâteaux sucrés et salés pour un moment gourmand et convivial. De 09h à 12h - Tarif : 15€. Sur réservation au 0262 91 24 30