La French Tech Réunion s'engage au forum du campus de l'innovation tropicale et insulaire

À l'occasion de la 17ème édition du forum du campus de l'innovation tropicale et insulaire (CITI), le Territoire de l'Ouest a accueilli la French Tech Réunion mercredi 30 août 2023. Les deux parties se sont engagés dans l'accompagnement de l'industrie à travers une convention partenariale. Nous publions leur communiqué (photos : Territoire de l'Ouest)

Pour cette 17 édition du forum de la CITI, Le Territoire de l'Ouest - Île de La Réunion TCO a accueilli ce mercredi 30 août la French Tech La Réunion " de l'idée à la réussite".

Faire rayonner les initiatives novatrices, mieux accompagner les projets et les filières sur notre territoire, mettre en commun les connaissances, expériences et compétences, donner plus de la visibilité et des opportunités aux entrepreneuses et entrepreneurs de l'Ouest pour qu'ils y restent. Des objectifs communs officialisés par une convention partenariale entre le Territoire de l'Ouest et la French tech La Réunion .

En témoigne des start-up de la French tech La Réunion venues partager leurs expériences: comme Sunny Shark, spécialisée dans l'optimisation d'énergie pour les piscines publiques et centres aquatiques ou encore l'entreprise Biofuel, qui valorise les huiles usagées en fuel et enfin Feelbat, qui grâce à des capteurs innovants connectés, déploie toute une technologie capable de détecter des fissures dans le bâtiment .

Toute l'audace de ces start-up qui s'engagent sans limite font de l'Ouest un territoire d'industrie, prêt à renouveler ce label dès le mois de septembre 2023.