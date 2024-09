La Guinguette Saint-Gilloise, c’est ce samedi

Ce samedi 28 septembre 2024, le Territoire de l'ouest et la ville de Saint-Paul organisent "La Guingette Saint-Gilloise". Pour l'occasion, des navettes gratuites Kar'ouest seront disponibles, toutes les 15 minutes, depuis le parking de Grand Fond (au niveau du Burger King) et du délaissé Chic Escale (entrée sud de Saint-Gilles). Nous publions ci-dessous le post du TO. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Préparez-vous à danser, à manger, à rire, à vous amuser dans les rues de Saint-Gilles et sur le Port de Plaisance le samedi 28 septembre à partir de 18h !

Les Bars, les restaurants et toutes les animations seront dans la rue, dont certaines deviendront piétonnes pour l'occasion !

Au programme

Rue du général de Gaulle - De 18h00 à 1h

Accordéon guinguette (divers lieux) à 18h

Défilé de mode avec les boutiques de Saint-Gilles de 19h30 à 20h30

Initiation et démonstration de Lindy Hop (divers lieux) à 20h30

Orchestre (à proximité des restaurants l’étiquette / Saigon)

Djs (à proximité des bars restaurants pinkananas, chez nous …) de 21h00 à 1h

Échassiers / jongleurs / portraitistes

Etiquette / saigon :

Accordéon guinguette de 19h à 19h30

Lyséa de 20h à 22h

Esplanade des Roches noires - De 18h30 à 21h

Initiation et démonstration de danse de Lindy Hop de 18h30 à 19h30

Accordéon guinguette de 20h à 20h30

Échassiers / jongleurs / portraitistes

Place Paul Julius Bénard - de 18h à 22h

Marché artisanal (de 18h à 21h)

Initiation à l'Afrobeat avec Malaika Salatis de 18h à 19h30

Orchestre guinguette lontan de 20h00 à 22h

Échassiers / jongleurs / portraitistes

Kid Kreol

groupe de musique

Au Forum - De 18h à 21h

initiation de danse Quadrille de 18h à 19h30

Bal Lontan avec Arno Bazin de 20h00 à 21h

Port de Plaisance - de 18h à 00h

Place de la baleine :

Initiation Kompa Zouk de 18h à 19h30

Maya :

Initiation salsa de 18h à 19h30

Soirée latino de 19h30 à 00h

Parking Titty :

DJ de 19h à 23h

Exposants présents

Dédé la fé (Créatrice de vêtement enfants, sac banane ...)

La Bananeraie Bio de Bourbon (Produits transformés à base de bananes bio)

DPAICC OI (Développer le Patrimoine via des Actions d'Inserttion et Culturelles et Collectives dans l'Océan Indien : Tressage fibre végétal vacoa, rotin..)

FD3RUN (Artisanat moderne)

Marie-Michelle FATOL

GRAINS METISSE REUNION (Bijoux en grains)

Verger PAYET (Confiture péi, piment la pâte…)

LCM Traiteur (Gateau péi, quiche, samoussa…)

Boutique hors les murs de l'Office de Tourisme de l'Ouest (Produits signatures de l'OTI, produits artisanaux...)

Un évènement organisé par l'Office de Tourisme de l'Ouest, en partenariat avec l'association actions et animations saint-gilloises, les Ports de plaisance Ouest, la ville de Saint-Paul et le Territoire de l'Ouest.

Info pratique :

La rue Général de Gaulle sera fermée à la circulation, du parking Séraphin au Pinkananas, de 16h à 2h du matin.

Des navettes gratuites seront disponibles, toutes les 15 mn, depuis le parking de Grand Fond (au niveau du Burger King) et du délaissé Chic Escale (entrée sud de Saint-Gilles).