C’est avec une vive émotion que j’ai pris connaissance des événements tragiques qui ont eu lieu ce samedi matin à la Possession. C’est un drame qui touche tous les Réunionnais. (Photo HUGUETTE BELLO AIR AUSTRAL Photo SL / imazpress)

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil Régional, j’adresse nos plus sincères pensées aux victimes et aux familles endeuillées.