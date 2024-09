La Région lance son nouveau projet pour l'avenir des jeunes

La Région Réunion se mobilise pour l'avenir des jeunes avec le lancement du SRESRI, le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Nous publions le post ci-dessou. (Photo : La Région )

La Région lance son nouveau projet la SRESRI (Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) afin de favoriser l'avenir des jeunes. Avec un diplôme de l’enseignement supérieur, les réunionnais et réunionnaises ont cinq fois plus de chances de trouver un emploi. Le diplôme est donc un levier essentiel pour l’insertion professionnelle et l’autonomie économique des jeunes.

Ce projet se déploiera sur 10 ans, avec une vision à long terme pour La Réunion de 2050, qui comptera alors plus d’un million d’habitants.

Huguette Bello, présidente de la Région : "Notre objectif est d'élever le niveau de qualification de la population réunionnaise et garantir l'égalité des chances des Réunionnais.e.s. Nous luttons contre les fractures sociales. Les formations, et notamment supérieures, doivent être mises en face des filières et des emplois d’avenir, pour faciliter l’insertion professionnelle ainsi que l’autonomie économique des jeunes de notre île."

Jean-Pierre Chabriat, Conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche: "Ce schéma va offrir aux jeunes Réunionnais les outils pour qu’ils deviennent des acteurs éclairés et engagés, afin de s’insérer durablement. Les questions de construction de logements étudiants et d’amélioration de la mobilité étudiante sont au cœur de ce SRESRI."