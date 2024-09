Région Réunion : Huguette Bello a lancé la 22ème édition de la semaine européenne du développement durable

Ce mardi 17 septembre 2024, au lycée Leconte de Lisle, la présidente de Région, Huguette Bello, a lancé la 22ème édition de la semaine européenne du développement durable (SEDD), qui se déroulera du 18 septembre au 8 octobre 2024. Cet événement met en lumière les initiatives locales en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Durant toute cette période, plusieurs actions seront menées sous le signe du quotidien. Le but étant de faire en sorte que le développement durable devienne un geste de tous les jours.

Le développement durable, c’est une mobilisation de tous les instants. Nous avons tout un chacun cette impérieuse nécessité d’agir au quotidien pour un développement plus solidaire et plus respectueux de notre environnement. Aujourd’hui, les questions sur l’environnement sont au coeur de chaque projet. La mobilisation de tous les acteurs et de tous les citoyens est nécessaire pour un développement harmonieux et durable de notre territoire.

"La Réunion possède une magnifique biodiversité. Elle est une terre pour imaginer et préparer l’excellence environnementale de demain. C’est en ce sens que la Région Réunion s’engage."

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion : "Nous avons une responsabilité majeure d’informer les réunionnaises et les réunionnais, et d’animer le débat public autour de la transition écologique. C’est bien tout le sens de cette semaine du développement durable qui nous rappelle que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chaque geste compte, qu'il s'agisse de réduire notre consommation d'énergie, de privilégier les produits locaux et biologiques, de limiter nos déchets, ou encore de sensibiliser nos entourages."