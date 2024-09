La Plaine des Palmistes : la Région participe à la reconstruction du pont Frémicourt

Grâce au soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), la Région investit dans la reconstruction du Pont Frémicourt à la Plaine des Palmistes. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région )

Ce projet, avec un financement de plus de 1,18 million d’euros par les fonds européens, vise à renforcer la résilience du réseau routier face aux risques naturels. La présidente Huguette Bello et les élus régionaux s’engagent pour un avenir plus sûr, durable et connecté pour tous les réunionnais.

Objectifs :



- Amélioration de la sécurité des biens et des personnes

- Création d'une voie à double sens, d'une bande cyclable et de trottoirs

- Réaménagement du lit de la ravine pour prévenir les inondations

Jean-Hugue-Ratenon : "Notre stratégie pour renforcer la cohésion territoriale, faciliter la mobilité des habitants et promouvoir le développement économique local s'appuie inévitablement sur une réévaluation de nos infrastructures, de nos équipements et de nos réseaux de circulation. Elle demeure une priorité absolue. Notre présidente, Huguette Bello, y est particulièrement attentive. Notre présence ici aujourd’hui témoigne d’ailleurs de notre engagement sur cette voie prometteuse."