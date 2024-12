La Région honore l'histoire de La Réunion pour le 20 décembre

Ce jeudi 19 décembre 2024, la Région Réunion a honoré l'histoire de La Réunion lors de la cérémonie de commémoration du 20 décembre à la Ravine du Trou à Saint-Leu. Cet événement rend hommage aux héros de l'insurrection de 1811, un moment clé de la lutte pour la liberté. Le Conseil régional de La Réunion, aux côtés des historiens et des associations, s'engage pleinement dans ce devoir de mémoire en favorisant le dialogue interculturel et la transmission de l’héritage. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : La Région)

À cette époque, plus de 200 esclaves, venus d'horizons divers (Africains, Malgaches, Créoles), se sont unis pour revendiquer leur dignité.

Ces hommes et femmes, qu’ils soient travailleurs des champs, domestiques, forgerons ou commandeurs, ont trouvé dans la Ravine du Trou, lieu de corvées d'eau et de rassemblement, l'occasion d'échanger, de s'organiser, et de rêver d'une vie libre.

Leur courage et leur détermination résonnent encore aujourd'hui comme un puissant appel à la justice et à la mémoire.

Aux côtés des historiens et des associations, la Région Réunion s'engage pleinement dans ce devoir de mémoire en soutenant et en préservant l'histoire de La Réunion, tout en favorisant le dialogue interculturel et la transmission de l’héritage.

"Aujourd’hui, à travers cet acte de souvenir, nous nous engageons à perpétuer le combat de nos aînés pour la justice sociale, l'égalité des droits et la dignité humaine", déclare Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière culturelle.

"Leur sacrifice nous rappelle que la lutte pour la liberté est un combat de tous les instants et aussi un engagement citoyen.“