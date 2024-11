Le mercredi 30 octobre 2024, la Région Réunion a inauguré le salon de l'emploi à la Nordev qui est une opportunité professionnelle. L'objectif était de favoriser la rencontre entre les réunionnais.es et les employeurs et centres de formation, et donc de pourvoir des offres d'emplois et des formations. Céline Sitouze, vice présidente de la Région déléguée de l'éducation, a pu mettre l'accent sur les besoins de réinsertion professionnelle ainsi que sur les offres d'emplois. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : Région Réunion )