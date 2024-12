La Région Réunion collabore avec l'application de covoiturage Karos

Ce mercredi 18 décembre 2024, la Région Réunion renforce son engagement dans le développement des transports. L'objectif est d'encourager les réunionnais.es à faire du covoiturage pour réduire l’auto-solisme et l’impact écologique. Cette initiative offre une solution pratique, économique et écologique, contribuant à un transport plus durable sur l’île. Nous vous publions le communiqué ci-dessous (Photo)

L’objectif est de créer un maillage des transports, une cohérence dans le déploiement des divers modes de déplacements sur l’île.

La collectivité veille à proposer aux Réunionnais des alternatives de qualité au réflexe de l’auto-solisme (voiture occupée par un seul conducteur), afin de réduire les embouteillages et l’impact écologique.

Quatre bonnes raisons de covoiturer avec Karos

- Raison économique avec plus de pouvoir d’achat permettant une réduction sur le budget en carburant, budget entretien de la voiture (usure des pneus, pièces...)

- Raison pratique pour gagner du temps en n'ayant plus de problème de stationnement et moins d’embouteillage (moins de voiture sur la route pendant les heures de pointes)

- Raison écologique avec une baisse de la pollution permettant de protéger l'île de La Réunion

- Raison sociale en créant des moments de convivialité et de faire des rencontres

Avantages du covoiturage



En quelques clics, l’utilisateur préalablement inscrit sur l’application Karos, peut entrer le trajet souhaité, identifier les covoitureurs à proximité, choisir d’être conducteur ou passager et définir les modalités de trajet.

Grâce à la Région Réunion, les utilisateurs bénéficient de conditions financières avantageuses :



- Cas numéro un : je suis conducteur : je remporte deux euros jusqu’à 20km par trajet et par personne que je transporte (+0,10 euro/km à partir du 21ème km)

- Cas numéro deux : Je suis passager : je dépense seulement 0,50 cts par trajet de 25 km (+0,10 euro/km à partir du 26ème km)

- Et jusqu’au mardi 31 décembre 2024, recevez 100 euros de prime si vous utilisez l’application

Le covoiturage, un geste pour l’environnement

Les trajets en voiture des particuliers représentent 51% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Une voiture neuve (souvent parmi les moins polluantes) émet en moyenne 97g de CO2/km.

Ainsi, trois collègues qui habitent à 10 km de leur travail et qui covoiturent économisent une tonne de CO2 par an, en prenant une voiture au lieu de trois. Grâce au covoiturage, on participe à la réduction de notre empreinte écologique.

20 aires de covoiturage autour de l'île

Les aires de covoiturage sont des espaces dédiés où les covoitureurs peuvent se retrouver pour organiser leurs trajets communs.

Ces aires facilitent la mise en relation entre conducteurs et passagers et contribuent à la réduction de l'empreinte carbone.

Elles se situent principalement sur le Sud-Ouest ainsi que sur le Nord-Est de l'île.