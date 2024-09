Le Tampon : une première pousse pour le Parc du Volcan

Ce mercredi 4 septembre 2024, la Région a organisé la première plantation pour le maintien de la biodiversité au Parc du Volcan. Ce projet, niché aux portes du Parc National de La Réunion et à proximité du Piton de la Fournaise, contribue à mettre en valeur le patrimoine de l'île. Nous publions le post ci-dessous (Photo: La Région )

Ce projet est financé dans le cadre du programme FEDER 2021/2027, avec une contribution de l’ordre de 3 325 000 €, avec un soutien complémentaire de 175 000 € de la Région sur fonds propres. La présidente Huguette Bello et La Région tiennent à accompagner les projets qui valorisent le patrimoine réunionnais.

Fabrice Hoarau, conseiller régional déclare : "une des priorités de la Région est de valoriser les atouts et l’attractivité de La Réunion par le soutien aux aménagements et équipements dans une approche territoriale équilibrée, durable et respectueuse de notre écosystème. Nous avons un devoir moral et écologique de veiller à ce que la biodiversité soit préservée pour les générations futures".