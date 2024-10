À partir du 12 novembre, la RN1E (rue Mahatma Gandhi) entre La Possession et Le Port va être transformée en voie urbaine. Les travaux, prévus en plusieurs phases sur plusieurs mois, risquent d'entraîner des perturbations. Pour en savoir plus, les riverains et les commerçants sont conviés à une réunion publique le mercredi 30 octobre à 17h30 au Lycée Moulin Joli, à La Possession. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: imazpress.com)