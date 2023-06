La Vélorution entre en marche à Saint-Denis

La quatrième édition de la Vélorution commence ce samedi 17 juin à 14h, devant la médiathèque François Mitterand à Saint-Denis. Ce rassemblement de cyclistes et autres adeptes des modes de déplacement doux occupera temporairement l'espace routier pour interpeller les pouvoir publics et concitoyens sur la nécessité de développer davantage des aménagements cyclables. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pas besoin d'être Dionysien ni cycliste quotidien pour participer à la manifestation de ce samedi, tous les réunionnais, curieux et cyclistes du dimanche sont conviés. Les adeptes de rollers, skate, trottinette et marche à pied sont également les bienvenues annonce le collectif des dionysiens à vélo, organisateur de l'évènement.

- Tours de roues et village vélo -

Pour cette Vélorution, un cortège de mobilité douces s'élancera sans voiture dans une boucle de 7 kilomètres en passant par les quartiers des Camélias, de la Source, de la Providence et du centre-ville.

"Le parcours durera environ 1h et sera encadré par une équipe en gilet jaune appuyé par la police municipale" précise les organisateurs.

Tout au long de l'après-midi, un village vélo accueillera les visiteurs, participants et curieux. Des stands autour du vélo et des mobilités douces seront accessibles jusqu'à 17h30. Les visiteurs pourront profiter d'un atelier de réparation, d'un parcours d'apprentissage pour enfants, de présentation de vélo pliable et électrique ou encore d'un ron kozé sur la mobilité.

- Lutter contre le coma circulatoire et le dérèglement climatique –

Le collectif dionysien à vélo entend bien faire valoir ses arguments à l'occasion de ce rassemblement pour convaincre le plus de personnes possibles de l'importance des mobilité douces dans la lutte contre le coma circulatoire et le changement climatique.

Pour les organisateurs, le vélo permet d'agir sur les leviers écologique, social et démocratique.

"Sa fabrication utilise peu de ressources et son utilisation permet de réduire les pollutions atmosphériques et sonores et de limiter les émissions de gaz à effet de serre dont 25% à La Réunion sont produites par les transports routiers. Le coût d'achat et d'entretien est modique comparé aux autres modes de transport. Le vélo crée aussi du lien social et est bon pour la santé" précisent-ils.

- Interpeller les pouvoirs publics -

Cette journée vise à convaincre les citoyens mais aussi apporter des propositions aux pouvoirs publics pour un usage sécurisé et fonctionnel du vélo à La Réunion et en particulier dans le nord indique le collectif.

"Même si des aménagements positifs ont été réalisés à Saint-Denis ces dernières années comme la piste cyclable de la rue Monseigneur Mondon, la piste du boulevard sud ou la voie à double sens cyclable de la rue du Général de Gaulle, la ville la plus peuplée des Outre-mer reste à la traîne au niveau national".

En février 2022, Saint-Denis a obtenu la note F, défavorable dans le baromètre des villes cyclabes d'une grande enquête mondiale sur le vélo et s'est placé en 35ème position sur 38 des communes françaises de plus de 100.000 habitants.

Selon les dionysiens à vélo, il reste encore du travail du côté des pistes cyclables, des stationnement vélo, d'intermodalité, d'entretien du réseau et d'éducation au "savoir-rouler".

"La vélorution est l'occasion de le rappeler aux élus et de proposer une nouvelle fois d'associer les usagers à la conception de plans vélos ambitieux" conclut-ils.

