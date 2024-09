La ville de Saint-Denis accueille le marché de nuit

Ce samedi 7 septembre 2024, la ville de Saint-Denis organise le marché de nuit afin de mettre de l'animation dans les rues du centre-ville. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com )

Les rues du centre-ville de Saint-Denis accueillent le marché de nuit avec plusieurs ventes commerciales et animations, avec six navettes de 21h à 00h, toutes et tous pourront profiter de l'évènement sans se soucier du retour.

- Le trafic et place de parking :

Départ unique depuis l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis.

- La Montagne 8ème

- Le Brûlé

- Saint-François

- Montgaillard

- La Bretagne

3 Parkings gratuits de 18h à 00h :

- République

- Grand Marché

- Rieul