Saint-Denis : fermeture du téléphérique Papang ce mercredi

Ce mercredi 4 septembre 2024, à la faveur de la ville de Saint-denis mais aussi de l'entreprise Citalis, le téléphérique Papang sera fermé à partir de 12h. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

Fermeture exceptionnelle du téléphérique papang ce mercredi 04 septembre 2024 à partir de 12h00 pour la réalisation d’un exercice d'évacuation grandeur nature.

Pour Citalis et la ville de Saint-Denis, transporter en toute sécurité les réunionnais et réunionnaises reste la priorité, il est indispensable pour la sécurité des passagers que les équipes de voltigeurs de la Réunion s’entraînent régulièrement à intervenir en cas de problème. Elles réaliseront donc des exercices d’entraînement ce mercredi, ce qui nécessite l'absence des voyageurs dans les rames. Le but de cette opération est de se préparer aux éventuelles interventions en cas d'incidents futurs.

Pendant cette fermeture exceptionnelle, nous vous invitons à emprunter les autres lignes du réseau CITALIS pour vous déplacer sur le réseau. Le Papang reprendra son fonctionnement habituel le jeudi 05 septembre dès 06h.