La ville de Saint-Paul organise un marché de l'art

Ce samedi 22 juin 2024, la ville de Saint-Paul organise son marché de l'art à Saint-Gilles-les-Bains. Une cinquantaine d'artistes exposeront leurs oeuvres dans les rues de Saint-Gilles (Photo: rb/www.imazpress.com)

L’association des commerçants de Saint-Gilles, le Forumet la Mairie de Saint Paul ont conviés une cinquantaine d’artistes à exposer dans les rues de Saint-Gilles-les-Bains. Ces artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs et photographes viendront exposer leurs travaux et rencontrer leur public au forum ainsi que sur le parking du centre-ville et la place Julius Bénard. Une tombola sera organisée pendant l’événement, les billets devront être achetés auprès des artistes.

Au programme :

- 6h00 : Installation

- 9h00 : Ouverture au public

- 14h00 : Concert de Donato sur le parking de centre-ville

- 16h00 : Concert de « Stéphane Richez » sur la place du marché

- 16h00 : Concert du groupe « Lyséa » au Forum

- 18h00 : Fin de l’exposition