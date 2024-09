Saint-Pierre : le lycée Ambroise Vollard renouvelle sa charte

La ville de Saint-Pierre renouvelle son partenariat avec le lycée Ambroise Vollard et la Marine Nationale afin de faire découvrir au jeunes réunionnais et réunionnaises le monde et les métiers envisageables au sein de ce corps des forces armées. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Ville de Saint-Pierre )

Le Lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre dispose depuis trois ans d'une classe "Défense". La charte a été renouvelée entre les différents acteurs : la frégate militaire Le Nivôse, la mairie de Saint Pierre et l'établissement scolaire.

"De quoi faire naître des vocations chez les jeunes Saint-Pierrois en termes des métiers de la Marine et des forces armées", se félicite notamment Denise Hoareau, élue qui représentait cette semaine le maire Michel Fontaine dans le grand salon de l'Hôtel de Ville.