Le Port : réunion du conseil municipal

Le Conseil municipal de la ville du Port s'est réuni le mardi 3 septembre 2024 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Et ce, afin d'adopter près de dix-huit dossiers qui était à l'ordre du jour.

Ce mardi 3 septembre 2024, plusieurs dossiers ont été traités par le conseil municipal.

- Réseau de lecture publique : -

Les élus ont approuvé le Projet Scientifique Culturel Éducatif et Social (PSCES) de la bibliothèque de la Rivière des Galets ainsi que son plan de financement. Le PSCES vise le renforcement et le développement de la lecture publique, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, la bibliothèque évoluera vers une médiathèque.

Dans le cadre d’un vaste programme de modernisation et de réhabilitation, des ateliers de pratiques artistiques et scientifiques seront proposés et de nouveaux espaces jardin littéraire créés.

- Réussite éducative : -

Les élus ont validé l’attribution des prix et récompenses en faveur des finalistes de "Le Temps des Dictées". Cette action vise à améliorer le niveau des élèves du cycle 3 en orthographe et fait partie des nombreux dispositifs déployés par la Ville, labelisée Cité éducative, pour la réussite des élèves.

"L’école est une priorité de notre action politique et de notre action publique. Un effort pédagogique, artistique et sportif est engagé, dans une démarche volontariste. Depuis 2-3 ans, on assiste à une augmentation de la population scolaire et des rationnaires à la cantine" a fait ressortir le maire Olivier Hoarau.

- Galeries circulaires : -

Le Conseil municipal a pris acte des conditions d’organisation et de l’intérêt pour le territoire de poursuivre à titre expérimental "Les Galeries Circulaires" dans le bâtiment de la halle des manifestations, lancé en avril 2024, l’événement vise à promouvoir l'économie circulaire et rencontre un vif succès (plus de 500 visiteurs).

Il mobilise des associations actives dans la réutilisation des matériaux ou la production agricole bio, autour de la boutique aux matériaux, portée par l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) - Synergie Péi la Halle du réemploi - au titre de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 12 personnes sont employées par l’EBE. Prochains rendez-vous les 13 et 14 septembre.

- Budget supplementaire : -

Les élus ont adopté les budgets supplémentaires du budget principal, du fossoyage et celui du VETSSE (projet de valorisation des eaux traitées en sortie de station d’épuration). L’équilibre budgétaire, après budget supplémentaire, est arrêté à 89,9 millions d'euros en section de fonctionnement et à 47,3 millions d'euros en section d’investissement.

Pour Olivier Hoarau : "il est impératif de préserver la ressource en eau. Grâce à notre persévérance, nous avons pu bénéficier d’assouplissements règlementaires, ce qui je l’espère, nous permettra de mettre en œuvre VETSSE". La Ville devra déposer une nouvelle demande d’autorisation préfectorale.

- Suppression exonération TFPB : -

Vu le contexte financier contraint de la collectivité, les élus sont favorables à la suppression totale (part communale et ex-part départementale) de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficie le Grand Port Maritime de La Réunion, sur les propriétés situées dans l'emprise des ports.

- Echanges avec Shenzen : -

Les élus ont validé l’attribution d’une subvention à la Fédération des Associations Chinoises (FAC Réunion) pour l’accueil d’un équipage de Dragon Boat de Shenzen, Province de Guangdong, Chine pour la 14ème édition du festival de Dragon Boat au Port, le 27 octobre. Cet accueil traduit la volonté de la Ville de renouer des liens avec les aires de civilisation originelles de son peuplement.

