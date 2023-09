Le Château Morange s'anime pour les Journées européennes du patrimoine

Édifice remarquable de Saint-Denis, le Château Morange accueille les visiteurs avec plusieurs animations ce samedi 16 septembre 2023 dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Jusqu'à dimanche, visites guidées, projection de documentaire et initiation aux bonbons lontan sont au programme (photos : sly/www.imazpress.com)

Découvrir l'histoire du château, demeure princière du XIXème siècle, c'est ce qui est proposé aux plus curieux ce samedi et ce dimanche au cours de visites guidées. Les départs sont prévus à 10h30 et 13h30.

Autre visite, la découverte des anciens camps d'esclaves, d'engagés et d'affranchis de la ville de Saint-Denis. Au départ de Chateau Morange, l'équipe Ville d'Art et d'Histoire de la ville permettra de faire le lien entre les Camélias et la Source via le circuit reliant Camp Giron au Camp du Ruisseau des Noirs. Ce circuit explorera la mémoire et l'histoire des camps.

Les visiteurs pourront aussi participer à un atelier développement photo de deux heures et plus précisément une initiation au cyanotype, une technique de développement photo à la fois ludique et créative. De plus, un atelier découverte et initiation aux bonbons lontan est organisé ce samedi à partir de 9h.

Enfin, le documentaire de Marine Hervé, Lémuria, sera projeté ce samedi à 16h.

Toutes ces animations sont gratuites. Les réservations et le programme complet ici.

