Le Département accompagne les agriculteurs à Paris

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, et Serge Hoarau, son vice-Président délégué aux Affaires agricoles, ont présenté à la presse, le mercredi 14 février, la délégation réunionnaise qui participera au 60e Salon international de l’agriculture (SIA), du 24 février au 3 mars, au Parc des expositions de Paris. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Département de La Réunion)

« Cet événement aura lieu alors que ce début d’année a été marqué, au niveau national, par des manifestations du monde agricole, et au niveau local, par des épisodes pluvieux et venteux ayant impacté le secteur agricole avec des pertes évaluées à plus de 30 millions d’euros, rappelait Cyrille Melchior. Il est plus que jamais nécessaire de soutenir notre agriculture, notamment en exprimant tout notre soutien et tout notre amour à ce monde agricole qui contribue tant à faire rayonner La Réunion de l’excellence et du bien manger. »

Pas moins de 34 acteurs du monde agricole, représentant toute la diversité, la richesse et la grande qualité de la production réunionnaise (vanille IGP, fruits, confiseries lontan, confitures, épices et achards, sirops, spiritueux, huiles essentielles et chocolat) seront présents dans le « Village Réunion » de 800 m2, installé au cœur du Pavillon des régions d’Outre-mer du SIA et organisé depuis six ans par le Département. Tous ont été sélectionnés après le lancement d’un appel à candidatures en août 2023. Quelques exposants sont des habitués de la manifestation, d’autres vont la découvrir pour la première fois. A tous, Cyrille Melchior promettait de belles opportunités pour leur production.

Après lui, le vice-Président Serge Hoarau et les représentants de la Région, de l’Ile de la Réunion tourisme (IRT) et de la Chambre d’agriculture ont tous rendu hommage à Aimé Rivière, dit Mémé, décédé la veille de cette conférence de presse, qui fut un pionnier des déplacements dans l’Hexagone pour promouvoir la production agricole réunionnaise. Une minute de silence a été observée en sa mémoire, ainsi qu’en celle de Vanessa Charlette-Turpin, épouse de Cédric Charlette, le patron de Réuni-Rhums.

Le Département consacre 645 000 euros à l’organisation de la présence réunionnaise au SIA 2024. Cette action s’inscrit en parallèle de l’engagement partenarial visant à tendre vers la souveraineté alimentaire de l’île, notamment à travers le plan AgriPéi 2030, couplé au projet alimentaire territorial du Département.

« Aujourd’hui, le taux de couverture du marché global est de 42%. Nous voulons accentuer les efforts pour une autonomie renforcée, notamment dans le secteur du marché du frais. Les marges de manœuvre existent et « tipa tipa nou va arriver », donnant à voir au monde un territoire exemplaire qui, malgré son insularité, parvient à relever ce défi de l’autosuffisance » concluait Cyrille Melchior.