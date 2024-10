Le Département : clôture des assises réunionnaises du bien vieillir

Le vendredi 25 octobre 2024, le Département a clôturé les assises réunionnaise du bien vieillir au Palais de la Source avec près de 300 participants. Lors de cette rencontre, cinq ambitions ont été affiché par le Département. Pour Patrice Lasalle-Bareilles, Commissaire général des Assises du Bien Vieillir : "Les participants ont trouvé leur compte dans le cadre d’un équilibre entre la valorisation de ce qui se fait déjà à La Réunion et des expériences et des expérimentations qui peuvent être étendues ou déployées sur le territoire de La Réunion. Ce qui est important, c’est que les gens se parlent" . Nous publions le post ci-dessous. ( Photo: Le Département )

Les cinq ambitions affichés sont les suivants :

- Faire de La Réunion un exemple de plein emploi en matière de métier dans le médico-social.

- Vieillir où et comme les Réunionnais le souhaitent.

- Faire de l’île de La Réunion une terre d’innovation du bien vieillir.

- Garantir une réponse complète et adaptée par un financement renforcé.

- Faire de la prévention un levier de maintien de l’autonomie et de maîtrise financière.

Les séances plénières et les ateliers mis en place, tout au long de la deuxième et dernière journée ont notamment permis de re-découvrir les divers dispositifs de lutte contre l’isolement des personnes âgées et de leurs aidants. À commencer par la nouvelle plateforme ogenie.fr dédiée au lien social des seniors récemment lancée par le Département à La Réunion ; les activités du GIP-SAP (Groupement d'Intérêt Public - Service À la Personne) et de l’Association française des aidants ou encore du Centre de Ressources Territorial CRT SUD de la Fondation Père Favron. "Le système de santé face à l’accélération du vieillissement des Réunionnais » était également à l’ordre du jour. Les élus, les acteurs locaux et plusieurs experts nationaux, ont également apporté des éléments de réponse à la question : Comment répondre au papy-boom réunionnais de 2050 ? Repenser le territoire de demain avec et pour les aînés".

Après avoir rappelé les atouts et les faiblesses du territoire, le Président du Département Cyrille Melchior n’a pas manqué de manifester sa satisfaction à l’issue "des Assises qui ont permis de rassembler toutes les forces vives, de redonner une dynamique de territoire, de refixer un cap par rapport à l’évolution de la culture, de la diversité et particulièrement sur des thématiques aussi importantes que la coordination des acteurs de santé, l’avenir des secteurs médico-sociaux entre le domicile et les établissements, l’ouverture de nouveaux types d’établissements".